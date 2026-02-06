230 giải đấu diễn ra trong hệ thống Esports World Cup 2026

(VTC News) -

Với hơn 230 giải đấu diễn ra tại tất cả các khu vực esports lớn và ở nhiều cấp độ thi đấu, Road to EWC 2026 kết nối các giải đấu do nhà phát hành dẫn dắt, các sự kiện quốc tế đỉnh cao và các vòng loại chính thức thành một lộ trình xuyên suốt mùa giải, hướng tới Esports World Cup tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, diễn ra từ ngày 06/07 đến 23/08/2026.

Thông qua việc thống nhất các vòng loại của nhiều bộ môn và hệ sinh thái nhà phát hành trong một lịch thi đấu toàn cầu duy nhất, Road to EWC tạo ra cơ hội rõ ràng cho tuyển thủ và Câu lạc bộ ở mọi cấp độ, từ phong trào đến chuyên nghiệp, tranh tài trên sân khấu esports lớn nhất thế giới.

EWC 2026 gồm nhiều môn thể thao điện tử hấp dẫn.

Đồng thời, chương trình cũng mang đến cho người hâm mộ một lịch thi đấu minh bạch, có thể theo dõi quanh năm, được thiết kế nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, thúc đẩy đầu tư dài hạn và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành esports toàn cầu.

“Việc xây dựng một mùa giải vòng loại rõ ràng giúp toàn bộ hệ sinh thái có thể chủ động lên kế hoạch: tuyển thủ tập trung thi đấu, các Câu lạc bộ phân bổ nguồn lực sớm hơn, nhà phát hành đồng bộ hệ sinh thái, và người hâm mộ biết khi nào, ở đâu những khoảnh khắc quan trọng sẽ diễn ra. Khi cùng xây dựng, chúng ta có thể phát triển esports theo hướng bền vững, toàn diện và mang tính toàn cầu”, ông Faisal Bin Homran, Giám đốc Sản phẩm của EWCF chia sẻ.

Road to EWC được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái esports toàn cầu, sử dụng các giải đấu chính thức và các sự kiện hàng đầu làm lộ trình vòng loại cho EWC 2026. Các hệ thống và giải đấu tiêu biểu bao gồm Apex Legends Global Series, Capcom Cup, the Chess.com Global Championship, Combo Breaker, CROSSFIRE Pro League, EA Sports FC Pro, EVO, Free Fire World Series, Fortnite Reload Elite Series, King Pro League (Honor of Kings), Mobile Legends: Bang Bang Professional League, Mobile Legends: Bang Bang MWI 2026, Overwatch Champions Series, PUBG Global Series, PUBG MOBILE Global Open, Rocket League Championship Series, the SNK World Championship (Fatal Fury), TEKKEN World Tour Finals, cùng các hệ thống esports chính thức của Call of Duty, League of Legends, Fortnite, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Trackmania, và VALORANT.

Bên cạnh đó, các vòng loại trực tuyến mở và giải đấu cộng đồng sẽ được tổ chức cho các bộ môn Call of Duty: Warzone, Dota 2, Teamfight Tactics và Chess, tạo cơ hội tiếp cận cho các tuyển thủ phong trào mong muốn tranh tài cùng những tên tuổi hàng đầu đến từ các hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Toàn bộ các giải đấu vòng loại sẽ được tổng hợp trong một lịch thi đấu Esports World Cup thống nhất, cho phép người hâm mộ theo dõi hành trình từ các giải khu vực đến vòng chung kết tại Riyadh. Trong suốt mùa giải, chiến dịch truyền thông đa kênh của Road to EWC sẽ cung cấp các nội dung như điểm nhấn thi đấu, phỏng vấn tuyển thủ, bài viết chuyên sâu, livestream và video theo yêu cầu (VOD), cùng các hoạt động tác nghiệp tại chỗ từ các nhà sáng tạo nội dung tham dự các sự kiện trong điểm.