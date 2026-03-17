Nữ VĐV eSports Thái Lan gian lận lĩnh án tù

Tòa án đã tuyên án N.S. Napat (Tokyo Girl) 3 tháng tù giam không hưởng án treo trong vụ gian lận tại SEA Games 33. Ảnh: Thaiger.

Theo Khaosod, sáng ngày 17/3 tòa án quận Pathumwan, Bangkok, Thái Lan đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với N.S. Napat (Tokyogurl), 29 tuổi và Chaiyo (Cheerio), 23 tuổi bởi sai phạm tại SEA Games 33.

Hai người bị cáo buộc cùng nhau xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính có bảo mật. Hành vi xảy ra trong khuôn khổ bộ môn eSports Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai. Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước tòa.

Mức án ban đầu được đưa ra là 6 tháng tù giam và không cho hưởng án treo. Tuy nhiên, nhờ tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, hình phạt được giảm một nửa xuống còn 3 tháng. Tòa cũng quyết định chuyển tù giam sang hình thức giam giữ quản chế trong 3 tháng.

Tuyển thủ Cheerio thi đấu thay cho Naphat Warasin ở SEA Games 33. Ảnh: Bangkok ESC.

Hành vi này của 2 game thủ bị đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin vào quy trình tuyển chọn vận động viên eSports chuyên nghiệp. Đồng thời, vụ việc cũng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Thái Lan trên đấu trường thể thao quốc tế.

Đại diện cơ quan xét xử nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khi hai tuyển thủ đã chủ đích phá vỡ các rào cản bảo mật vốn được thiết lập để giữ tính công bằng cho giải đấu.

“Hành vi này gây ra thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống thi đấu quốc gia”, đại diện Tòa án Pathum Wan cho biết.