Cosplay, eSports và bản sắc game thủ hội tụ tại VPBank Runway Cosplay Contest

(VTC News) -

Trong khuôn khổ VPBank Presents eSportss Festival: Legends Unite, VPBank Runway Cosplay Contest & Cosplay Parade đã biến Trung tâm Triển lãm Việt Nam thành một “vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại” sống động. Tại đây, cosplay không chỉ là hóa thân, mà là ngôn ngữ kết nối cộng đồng game thủ Việt với tinh thần eSports toàn cầu.

Diễn ra trong hai ngày 20-21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), VPBank Presents eSports Festival: Legends Unite không đơn thuần là một sự kiện giao lưu eSports mang tầm quốc tế, mà được kiến tạo như một lễ hội văn hóa game đúng nghĩa. Bên cạnh tâm điểm là sự xuất hiện đầy đủ của đội hình T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại thành tích bậc nhất thế giới, không gian sự kiện còn được khuấy động bởi chuỗi hoạt động VPBank Runway Cosplay Contest & Cosplay Parade.

Không gian VEC sống động với những nhân vật trong game bước ra đời thực.

Với cộng đồng game thủ và fan eSports, cosplay là một hình thức biểu đạt bản sắc, nơi người chơi mang tình yêu dành cho nhân vật, đội tuyển và vũ trụ game bước ra khỏi màn hình. Không gian VEC trong ngày 20/12 vì thế mang diện mạo hoàn toàn khác biệt. Những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại, các biểu tượng eSports, nhân vật manga, anime, game… được “triệu hồi” bằng chất liệu vải vóc, giáp mô phỏng, vũ khí thủ công và thần thái trình diễn được trau chuốt kỹ lưỡng.

Từ VPBank Runway Cosplay Contest: Sân khấu tôn vinh kỹ năng và thần thái cosplayer

VPBank Runway Cosplay Contest gồm hai vòng: thi ảnh online và top 15 thí sinh xuất sắc nhất trình diễn trực tiếp trên sân khấu lớn tại VEC. Một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của VPBank Runway Cosplay Contest là ban giám khảo uy tín, có chiều sâu chuyên môn.

Nổi bật là Eipi Quỳnh - cosplayer được mệnh danh là “Phù thủy props”, nổi tiếng với khả năng DIY props tinh xảo và các dự án cosplay mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó là Seiran Kisaragi (Nguyễn Phương Anh) - cosplayer kỳ cựu với gần 20 năm kinh nghiệm, là giám khảo quen mặt của nhiều sân chơi cosplay lớn trong và ngoài nước.

Ban giám khảo VPBank Runway Cosplay Contest chính là những cosplayer kỳ cựu và nổi tiếng.

15 phần trình diễn đã tạo nên một bức tranh thị giác giàu cảm xúc, nơi trang phục, ánh sáng, âm nhạc và thần thái hòa quyện để mỗi nhân vật thực sự bước ra khỏi thế giới giả tưởng và sống trọn vẹn trên sân khấu. Kết quả chung cuộc, Team Vermilion đã giành giải Grand Champion với phần tái hiện cặp nhân vật Lux và Sylas, gây ấn tượng mạnh nhờ lựa chọn tuyến truyện đối nghịch giàu chiều sâu cùng khả năng kết hợp trang phục và trình diễn sân khấu thuyết phục.

Màn tái hiện Lux và Sylas của Team Vermilion đã chinh phục Ban giám khảo.

Giải First Runner-up được trao cho ATLAS Cosplay Group - đội thi gồm 3 thành viên đến từ TP.HCM, trong khi KumaKa giành giải Second Runner-up. Ở các hạng mục khác, Noxus Team được vinh danh Best Costume nhờ thiết kế trang phục công phu, thể hiện rõ tinh thần nguyên tác, Hanamichi Akiko nhận giải Judge’s Vanguard Award cho ý tưởng trình diễn sáng tạo, kịch bản độc đáo. Giải Fan’s Spirit do khán giả trực tiếp bình chọn tại sự kiện thuộc về Barry Sabo.

Đến sàn diễn mở VPBank Runway Cosplay Parade

Nếu VPBank Runway Cosplay Contest là sân chơi mang tính tôn vinh kỹ năng, thì VPBank Runway Cosplay Parade lại là bức tranh toàn cảnh của cộng đồng cosplay Việt Nam. Chương trình được tổ chức theo mô hình diễu hành kết hợp catwalk, mở ra một sàn diễn lớn dành cho cosplayer ngay trong không gian lễ hội.

Trên sàn diễn mở này, cosplayer không bị giới hạn bởi một kịch bản cố định. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, từ những bộ giáp công phu cho tới những concept tối giản nhưng giàu cá tính. Điểm chung là tinh thần tự do sáng tạo và niềm tự hào khi được bước đi giữa không gian eSports mang tầm quốc tế tại VEC.

Thí sinh giành giải Cosplay Parade Super Star.

Khép lại cuộc thi, danh hiệu Cosplay Parade Super Star đã thuộc về Oxana, gương mặt có phong thái trình diễn tự tin và khả năng kết nối không gian sân khấu với khán giả. The King và The Queen lần lượt thuộc về Hare Satoh và Ann Tran. Ba giải Unique Style được trao cho các thí sinh Vũ An, U I A và cosplayer nhí An Chi.

An Chi - cosplayer nhí 10 tuổi hóa thân thành nhân vật Zoey trong K-Pop Demon Hunters giành giải Unique Style.

Từ VPBank Runway Cosplay Contest đến Cosplay Parade, có thể thấy cosplay là một mảnh ghép không thể thiếu luôn song hành cùng eSports. Trong khi những huyền thoại như Faker và T1 truyền cảm hứng trên sân khấu thi đấu, thì chính cộng đồng cosplayer là lực lượng mang tinh thần ấy lan tỏa khắp không gian sự kiện, bằng ngôn ngữ hình ảnh, sáng tạo và cảm xúc rất riêng.

Nhìn xa hơn, việc một ngân hàng lớn như VPBank tổ chức các cuộc thi cosplay trong khuôn khổ VPBank Presents eSports Festival: Legends Unite cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng thế hệ game thủ trẻ, tôn trọng bản sắc cộng đồng và góp phần định hình một hệ sinh thái eSports văn minh tại Việt Nam.

Những cosplayer lan tỏa tinh thần eSports văn minh.

Việc quy tụ thí sinh đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam cũng đã khẳng định uy tín và sức hút của chương trình, đồng thời cho thấy tầm nhìn tiên phong của VPBank khi trở thành ngân hàng đầu tiên tiếp cận cộng đồng cosplayer một cách bài bản, chuyên nghiệp và được đánh giá cao ngay từ lần tổ chức đầu tiên.

Theo định hướng phát triển, VEC không chỉ dừng ở vai trò cung cấp mặt bằng, mà hướng tới trở thành điểm đến đăng cai các sự kiện eSports mang tính thường niên, quy mô lớn trong tương lai. Diện tích “khủng” top đầu Đông Nam Á, khả năng phân khu linh hoạt là nền tảng để VEC mở rộng vai trò từ triển lãm – hội chợ truyền thống sang các sự kiện giải trí, âm nhạc và đặc biệt là eSports. Định hướng này phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp sự kiện, nơi eSports ngày càng giữ vai trò quan trọng bên cạnh âm nhạc và giải trí đại chúng.