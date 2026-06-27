Rapper Pháo rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026

(VTC News) -

Trên trang fanpage, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam).

Theo thông cáo đăng tải, Northside Entertainment - công ty quản lý của nữ rapper và ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình.

Đại diện công ty trân trọng ghi nhận sự chuyên nghiệp, thiện chí hợp tác và những nỗ lực từ phía ban tổ chức trong suốt quá trình làm việc.

Rapper Pháo thông báo dừng tham gia Miss Grand Vietnam 2026.

Tuy nhiên sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên đã thống nhất việc Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

"Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và ban tổ chức", đại diện của Pháo chia sẻ.

Đại diện nữ rapper cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn dành sự quan tâm, yêu mến và kỳ vọng đối với sự xuất hiện của Pháo trong chương trình. Công ty mong công chúng sẽ tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đồng thời tôn trọng quyết định và lựa chọn của tất cả các bên liên quan.

Trong thời gian tới, Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp.

Trước đó, việc Pháo ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 từng gây bất ngờ lớn. Từ một rapper nổi tiếng với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới, nơi thí sinh không chỉ được đánh giá về ngoại hình mà còn ở kỹ năng trình diễn, ứng xử và khả năng truyền cảm hứng.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm.

"Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn", nữ rapper nói.

Tại vòng sơ khảo, sự xuất hiện của nữ rapper cũng nhận được nhiều quan tâm. Cô được vào top 31 trong vòng chung kết. Nhiều khán giả kỳ vọng Pháo sẽ đem lại một màu sắc riêng biệt, đem lại một kết quả cao tại cuộc thi năm nay.

Pháo xuất hiện bùng nổ tại sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit 2 phút hơn, trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử “Nữ ca sĩ của năm” năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ ơi.