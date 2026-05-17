Ra mắt hợp xướng cộng đồng dành cho người lớn tuổi và người khuyết tật

Tối 16/5, ca sĩ - chỉ huy hợp xướng Hà Ny và thạc sĩ, giảng viên piano Trúc Vy họp báo giới thiệu dự án âm nhạc Nâng niu gồm ba sản phẩm: album Vol.2 Nâng niu, sách âm nhạc Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên và hợp xướng cộng đồng Thanh La Choir.

Thanh La Choir là hợp xướng cộng đồng dành cho người lớn tuổi, người khuyết tật và tất cả những ai yêu âm nhạc. Với thông điệp hát để xích lại gần nhau, dự án được kỳ vọng trở thành không gian để mọi người kết nối, chia sẻ cảm xúc và tìm thấy sự bình an thông qua âm nhạc.

Hợp xướng Thanh La Choir biểu diễn tại buổi họp báo.

Chia sẻ tại sự kiện, Hà Ny cho biết cô khởi xướng Thanh La Choir với mong muốn tạo nên không gian để mọi người cùng ngồi lại, cất lên tiếng hát từ trái tim và cảm nhận sự kết nối qua âm nhạc.

Theo nữ nghệ sĩ, việc hòa giọng trong dàn hợp xướng không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp mỗi người trân trọng bản thân và những người xung quanh như những món quà ý nghĩa của cuộc sống.

Còn album Vol.2 Nâng niu là tuyển tập gồm 15 sáng tác của Hà Ny và Trúc Vy, được viết trên chất liệu ngũ cung Mood of the Fifth, lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Waldorf-Steiner.

Các ca khúc hướng tới những giá trị giản dị nhưng sâu sắc như tình yêu thương, lòng biết ơn đối với gia đình, thiên nhiên và cuộc sống. Theo hai tác giả, âm nhạc ngũ cung tạo cảm giác hài hòa, cân bằng, giúp trẻ nhỏ và cả người lớn cảm nhận sự an yên, trong trẻo.

Ca sĩ Hà Ny cho biết việc lựa chọn chất liệu ngũ cung cũng là cách tiếp nối tinh thần âm nhạc truyền thống, đồng thời mang đến cho trẻ em hôm nay những giai điệu gần gũi như những câu hát dân ca.

Cùng với album, Hà Ny và Trúc Vy giới thiệu cuốn sách Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên. Cuốn sách tập hợp toàn bộ ca khúc trong hai album Vol.1 và Vol.2, kèm theo những câu chuyện, thông điệp của Trúc Vy dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ.

Điểm đặc biệt là toàn bộ 54 tranh minh họa màu nước và phần chữ viết tay trong sách đều do Hà Ny thực hiện trong suốt 7 tháng (từ 9/2025 - 2/2026). Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều khóa học vẽ và luyện thư pháp để hoàn thiện tác phẩm như một món quà đầy yêu thương gửi tới các gia đình.

Trúc Vy sinh năm 1991, tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện là giảng viên piano và nhà sáng tác. Hà Ny sinh năm 1987, từng vào Top 7 nữ của cuộc thi Vietnam Idol 2008, tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM và cử nhân chỉ huy hợp xướng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.