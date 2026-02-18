BTV Hoàng Anh ra mắt sáng tác mới dành cho thiếu nhi

(VTC News) -

MV Khi trái tim lên tiếng mang màu sắc trong sáng, mang thông điệp về niềm tin, ước mơ và khát vọng được bày tỏ suy nghĩ của trẻ em.

BTV Hoàng Anh và các em nhỏ trong MV "Khi trái tim lên tiếng".

Ca khúc do biên tập viên Hoàng Anh hiện công tác trong lĩnh vực truyền hình tại Hà Nội sáng tác. Sau nhiều năm xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò BTV, anh chuyển dần sang công việc sản xuất hậu trường và gắn bó nhiều hơn với các chương trình dành cho thiếu nhi.

Theo chia sẻ của tác giả, ý tưởng bài hát được hình thành trong quá trình anh trực tiếp theo dõi, làm việc và lắng nghe các thí sinh nhỏ tuổi tham gia một sân chơi truyền hình.

Những câu chuyện đời thường, sự hồn nhiên xen lẫn quyết tâm của các em đã trở thành chất liệu chính để xây dựng nên ca khúc.

Nội dung bài hát xoay quanh việc khuyến khích trẻ em mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, đồng thời nhấn mạnh vai trò lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của thế hệ nhỏ tuổi. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Khi trái tim lên tiếng cũng được trình diễn tại chung kết cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC nhí truyền hình. Phần thể hiện nhận được sự chú ý nhờ giai điệu dễ nghe và thông điệp tích cực xuyên suốt.

Sau sân khấu chung kết, ê-kíp tiếp tục thực hiện MV cho ca khúc. MV được xây dựng với bối cảnh gần gũi, tập trung vào hình ảnh các thí sinh trong hành trình tham gia cuộc thi.

Không sử dụng quá nhiều kỹ xảo, MV ưu tiên những khung hình đời thường nhằm giữ lại sự tự nhiên của các em nhỏ. Tác giả Hoàng Anh cũng xuất hiện trong một số phân đoạn, đóng vai trò người đồng hành.

BTV Hoàng Anh, MC Thảo Vân và Quán quân MC Nhí Trần Gia Hân.

MV có sự góp mặt của Top 22 thí sinh nổi bật của mùa giải đầu tiên. Thông qua hình ảnh các em cùng nhau tập luyện, ghi hình và chia sẻ cảm xúc, sản phẩm muốn truyền tải tinh thần: mỗi đứa trẻ đều có câu chuyện riêng và xứng đáng được lắng nghe.