Dương Trường Giang ra album mới sau 10 năm, kể chuyện phố bằng âm nhạc

(VTC News) -

Tối 26/1, giữa tiết trời mùa đông Hà Nội se lạnh, không gian nhỏ của Tom Chats trở thành điểm hẹn thân mật của những người bạn, những khán giả yêu mến Dương Trường Giang suốt nhiều năm.

Không sân khấu cầu kỳ, không ánh đèn phô trương, chỉ có những giai điệu vang lên, những câu chuyện lần đầu được kể trong không gian đủ yên, để cảm nhận cả những rung động rất nhỏ, những cảm xúc đã nuôi dưỡng người nhạc sĩ suốt một thập kỷ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Dương Trường Giang trong buổi ra mắt album "Giang Phố".

Hai mươi năm làm nghề, mười năm sau album đầu tay, Dương Trường Giang cho biết anh không còn tìm kiếm sự ồn ào hay những lời hoa mỹ. Thay vào đó, anh nhìn lại hành trình của mình và chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc chân thật nhất. Album Giang Phố ra đời từ tinh thần ấy.

Album có tên gọi xuất phát từ “nickname” thân thương mà bạn bè vẫn gọi Dương Trường Giang bấy lâu nay. Giang Phố vừa là con người, vừa là không gian sống, vừa là tâm thế của một nghệ sĩ đã đi qua đủ nhiều va vấp để không còn cần phải chứng minh mình là ai.

Album được Dương Trường Giang thực hiện trong bốn năm. Đến năm thứ ba, anh quyết định viết lại toàn bộ, từ 12 ca khúc ban đầu thay đổi và hình thành một câu chuyện khác, phản ánh đúng hơn giai đoạn sống, cách nhìn đời và sự nhận diện bản thân ở thời điểm hiện tại.

"Tôi nghĩ âm nhạc phải cụ thể được việc nhạc sĩ đang ở giai đoạn nào, nhìn nhận về cuộc sống thế nào. Tôi muốn âm nhạc có sự kết nối chặt chẽ với đời sống của mình. Đó là góc nhìn của Giang, đó là nhận diện của Giang. Đó là Giang Phố", Dương Trường Giang chia sẻ.

9 ca khúc trong Giang Phố được sắp xếp như một mạch kể liền mạch. Đó là câu chuyện thanh xuân được kể lại sau 10 năm nam nhạc sĩ làm album đầu tiên. Với Dương Trường Giang, album này gói trọn những quan sát, những va chạm đời sống được chắt lọc từ phố phường, vỉa hè Hà Nội: cái ồn ào rất riêng của buổi sáng cho đến những khoảng lặng sần sùi khi đêm muộn,...

Sau 10 năm kể từ album đầu tay, Dương Trường Giang trở lại với "Giang Phố".

Ở Giang Phố, câu chuyện được kể ở góc nhìn thứ ba, không yêu – ghét, không trách móc. Chỉ có phố, có cảm xúc, và mỗi người nghe có thể tự thấy mình trong đó: khi là cây, khi là lá, khi là một ký ức lặng lẽ, đầy hoài niệm của người khác.

"Tôi chọn kể về phố bằng ngôn ngữ âm nhạc chân thực, bởi sau từng ấy thời gian làm nghề, tôi tin rằng âm nhạc không cần phải gồng mình. Nó chỉ cần là chính nó, đủ để ai cũng có thể tìm thấy một phần cuộc đời mình trong đó", anh nói.

Một trong những ca khúc đáng chú ý của Dương Trường Giang là Dưới gốc cây sồi già, lấy cảm hứng từ câu slogan trong cuốn sách anh từng đọc cùng vợ: “Dưới gốc cây sồi già, sẵn sàng đánh cược và chấp nhận chịu thua”.

Điều khiến anh trăn trở không phải là thất bại, mà là tinh thần dám đánh cược của tuổi trẻ. "Trong thanh xuân đó, từng có một chàng trai biết mình thua nhưng dám đánh cược. Quyết định ngạo nghễ đó ở tuổi trung niên anh ấy sẽ trở thành thế nào", anh nói.

Trong đêm nhạc, Dương Trường Giang chia sẻ thẳng thắn về con đường mình chọn: "Tôi đến với cuộc đời này không phải để làm giàu, cũng không phải để làm màu". Việc ra sản phẩm là đích đến, là sự cống hiến cần thiết của người nghệ sĩ. Còn đời sống của âm nhạc đi đến đâu, anh chọn cách để “tùy duyên”. Chính sự bình thản ấy tạo nên sắc thái riêng cho Giang Phố – một album không đặt nặng áp lực thành công, mà tập trung vào việc thành thật với chính mình.

Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc như Phố không mùa, Làm cha, Đến với nhau, Lặng yên, Thế thôi, Đừng quên nhau, Ngày trôi về phía cũ… Bên cạnh các sáng tác cho ca sĩ, anh còn để lại dấu ấn với loạt ca khúc nhạc phim phát sóng trên VTV, ghi dấu một màu sắc âm nhạc riêng, chậm rãi và giàu cảm xúc.