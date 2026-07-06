Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví lưu giấy tờ tùy thân.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy án phạt cấm thi đấu của ngôi sao đội tuyển Mỹ Folarin Balogun theo quy định từng được áp dụng với Cristiano Ronaldo.
Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc tại một số thương hiệu lớn quay đầu giảm, bạc thỏi mất mốc 65 triệu đồng/kg.
173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.
Jordan Henderson gặp chấn thương hy hữu sau khi vấp biển quảng cáo lúc ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico, phải rời sân bằng cáng.
Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là lần cuối cùng anh tham dự giải đấu nhưng không tự đặt áp lực phải vô địch bằng mọi giá.
Trong phiên giao dịch sáng nay (6/7), cổ phiếu PNJ tiếp tục nằm sàn phiên thứ hai liên tiếp và chịu áp lực bán tháo mạnh.
Siêu máy tính dự đoán Mỹ và Bỉ có tỷ lệ thắng gần như ngang nhau, trong trận đấu mà lợi thế sân nhà có thể tạo ra khác biệt.
Cảnh sát Thái Lan mới đây đã đột kích căn hộ tại tỉnh Ayutthaya, địa điểm cất giấu và đóng gói heroin liên quan đến nữ tiếp viên hàng không Mina.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thinh kiệt quệ sau 6 năm đưa hai con liên tiếp phẫu thuật vì bệnh viêm xương hàm hiếm gặp, gánh khoản nợ lớn và thiếu tiền điều trị.
Thương cậu bé bán kẹo dạo vất vả, ông lão bán vé số tặng trái táo, cậu từ chối và mua vé ủng hộ ông, cảnh "đẩy qua đẩy lại" giữa hai ông cháu làm dân mạng xúc động.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.
Tuyến ĐT638 với mức đầu tư nghìn tỷ, phần đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng hạ tầng nhếch nhác, xuống cấp trong nhiều năm.
Ngọn lửa bùng lên tại siêu thị điện máy cũ trên phố Trần Phú, Hà Đông khiến nhiều người hoảng hốt, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Sáng nay 6/7/2026, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
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