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Quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng: Một liệt sĩ được xác định danh tính Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví lưu giấy tờ tùy thân.

Luật nào cho phép FIFA xóa thẻ đỏ cầu thủ Mỹ, Ronaldo cũng từng hưởng lợi? Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy án phạt cấm thi đấu của ngôi sao đội tuyển Mỹ Folarin Balogun theo quy định từng được áp dụng với Cristiano Ronaldo.

Giá bạc hôm nay 6/7/2026: Bất ngờ đảo chiều lao dốc Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc tại một số thương hiệu lớn quay đầu giảm, bạc thỏi mất mốc 65 triệu đồng/kg.

Tây Ninh an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Ăn mừng quá đà bị ngã, sao tuyển Anh chấn thương nặng Jordan Henderson gặp chấn thương hy hữu sau khi vấp biển quảng cáo lúc ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico, phải rời sân bằng cáng.

Ronaldo: Tôi chẳng thiếu thứ gì, dù có vô địch World Cup hay không Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là lần cuối cùng anh tham dự giải đấu nhưng không tự đặt áp lực phải vô địch bằng mọi giá.

Phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu PNJ bị bán tháo, giá nằm sàn Trong phiên giao dịch sáng nay (6/7), cổ phiếu PNJ tiếp tục nằm sàn phiên thứ hai liên tiếp và chịu áp lực bán tháo mạnh.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Mỹ vs Bỉ, vòng 1/8 World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Mỹ và Bỉ có tỷ lệ thắng gần như ngang nhau, trong trận đấu mà lợi thế sân nhà có thể tạo ra khác biệt.

Thủ đoạn vận chuyển heroin của tiếp viên hàng không gây chấn động Thái Lan Cảnh sát Thái Lan mới đây đã đột kích căn hộ tại tỉnh Ayutthaya, địa điểm cất giấu và đóng gói heroin liên quan đến nữ tiếp viên hàng không Mina.

Hai anh em cùng bệnh, thay nhau lên bàn mổ, gia đình kiệt quệ sau 6 năm vay nợ Gia đình anh Nguyễn Văn Thinh kiệt quệ sau 6 năm đưa hai con liên tiếp phẫu thuật vì bệnh viêm xương hàm hiếm gặp, gánh khoản nợ lớn và thiếu tiền điều trị.

Clip cậu bé bán kẹo mua ủng hộ cụ ông bán vé số khiến dân mạng chảy nước mắt Thương cậu bé bán kẹo dạo vất vả, ông lão bán vé số tặng trái táo, cậu từ chối và mua vé ủng hộ ông, cảnh "đẩy qua đẩy lại" giữa hai ông cháu làm dân mạng xúc động.

Truy tìm 'nữ quái' chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng bằng chiêu trò huy động vốn Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.

Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai Tuyến ĐT638 với mức đầu tư nghìn tỷ, phần đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng hạ tầng nhếch nhác, xuống cấp trong nhiều năm.

Cháy ngùn ngụt ở siêu thị điện máy cũ trên phố Hà Nội Ngọn lửa bùng lên tại siêu thị điện máy cũ trên phố Trần Phú, Hà Đông khiến nhiều người hoảng hốt, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.