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Xuất bản ngày 06/07/2026 12:40 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 12:40 PM

Quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng: Một liệt sĩ được xác định danh tính

(VTC News) -

Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví lưu giấy tờ tùy thân.

Kim Ngọc
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