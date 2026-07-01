Quy định mới về bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 205 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Quy định nêu rõ, Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm (gọi chung các loại vụ án, vụ việc này là vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm).

Về tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo, theo Quy định mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngoài thành phần, cơ cấu nêu trên, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo thì Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị quyết định.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban. Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quy định cũng nêu rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo…; quy định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và quan hệ công tác.