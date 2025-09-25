Đề xuất giáo viên giáo dục thường xuyên được nghỉ hè 1-2 tháng

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.

Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ) hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng nghề.

Dự thảo Thông tư cũng quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm và định mức tiết dạy.

Cụ thể, thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên gồm: 37 tuần (bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng) giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục thường xuyên; 3 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; số tuần thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.

Thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề gồm: 42 tuần giảng dạy chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề; 2 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 2 tuần thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; số tuần thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục thường xuyên với tối đa 8 tuần và tối thiểu 4 tuần.

Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh, giảng dạy các lớp theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động giáo dục của trung tâm khi được triệu tập.

Dự thảo Thông tư không quy định thời gian nghỉ hè đối với giám đốc, phó giám đốc như với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông do tính chất công việc của trung tâm có nhiều hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

Tuy nhiên, cho phép trung tâm có thể bố trí thời gian nghỉ hè đối với giáo viên giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thì phải quy định tại nội quy, quy chế của trung tâm, phải bố trí linh hoạt thời gian nghỉ hè để bảo đảm các hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ khi các cấp có thẩm quyền giao.

Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, quy định thống nhất định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên là 17 tiết để bảo đảm tính thống nhất, do thực tế giáo viên này dạy cả chương trình cấp trung học cơ sở, dạy cả chương trình cấp trung học phổ thông.

Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, dự thảo thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình trong 1 tuần.