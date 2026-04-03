Quốc hội khóa XVI bầu và phê chuẩn 39 chức danh tại Kỳ họp thứ nhất

Tại họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 3/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

"Như vậy, tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ nhất", bà Tạ Thị Yên nói.

Bà Tạ Thị Yên nêu rõ, việc kiện toàn này nhằm hoàn thành đầy đủ bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2031.

Về số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng sẽ được bầu/phê chuẩn tại kỳ họp, bà Tạ Thị Yên khẳng định, việc xác định số lượng các chức danh này đã được hiện trên cơ sở bám sát thực tiễn về tổ chức bộ máy và khối lượng công việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, việc này phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, định hướng của Trung ương.

Phương án cụ thể về số lượng các chức danh này đã được các cấp có thẩm quyền xem xét trong tổng thể đề án về tổ chức bộ máy và phương án nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất.

Quốc hội sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, tính chất công việc trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để quyết định số lượng cho phù hợp.

Tinh thần chung được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh là đảm bảo bộ máy vừa ổn định, vừa có sự kế thừa, sự điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

"Tại thời điểm này tôi chưa thể cung cấp con số cụ thể nhưng có thể khẳng định việc kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định một cách thận trọng, toàn diện, đúng thẩm quyền để bộ máy vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới", bà Tạ Thị Yên nói.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển.

Trình bày báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, phiên trù bị của kỳ họp diễn ra vào chiều 5/4, khai mạc kỳ họp vào 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: ngày 6-12/4, Đợt 2: ngày 20-23/4, dự phòng ngày 24 và 25/4).

"Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu", ông Nguyễn Văn Hiển nói.

Về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có 2 báo cáo, gồm: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định nội dung này.

"Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội", Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Thông tin chi tiết về công tác lập pháp, ông Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, 8 luật, 1 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.