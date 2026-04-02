Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất

Sáng 2/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Trình bày báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày với 2 đợt họp. Kỳ họp khai mạc vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 24/4.

Trong đó, hiện bố trí Quốc hội làm việc 1 ngày thứ bảy của tuần đầu tiên (ngày 11/4); thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Về việc bố trí các nội dung thuộc công tác lập pháp, ông Lê Quang Mạnh cho biết, hiện nay trong 10 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật thì có 7/10 dự án được bố trí trình, thảo luận Tổ và Hội trường ngay tại Đợt 1 để có thể tận dụng thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp cho việc chỉnh lý, hoàn thiện và dành thời gian tại Đợt 2 cho các nội dung phát sinh.

Còn 2 dự án bố trí trình, thảo luận Tổ tại Đợt 1 và thảo luận Hội trường vào Đợt 2 (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế); 1 dự án bố trí trình, thảo luận Tổ, Hội trường hoàn toàn trong Đợt 2 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội).

Để tiết kiệm thời gian tại các phiên họp toàn thể của Quốc hội, trên cơ sở kinh nghiệm đã áp dụng tại kỳ họp trước, Văn phòng Quốc hội dự kiến bố trí trình, thảo luận chung tại tổ, Hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết thuộc cùng lĩnh vực hoặc cùng cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra.

Theo ông Lê Quang Mạnh, do kỳ họp có tổng thời gian làm việc ngắn, khối lượng công việc lớn, quan trọng và được tiến hành liên tục, nên khoảng thời gian từ thảo luận Tổ sang thảo luận Hội trường, từ thảo luận đến khi biểu quyết thông qua là rất ngắn và sát nhau, nhất là đối với các nội dung trình trong Đợt 2 của kỳ họp.

Vì vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan cần hết sức khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Về một số nội dung khác đại biểu Quốc hội góp ý, ông Lê Quang Mạnh cho hay Văn phòng Quốc hội đã dự kiến nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu và thể hiện cụ thể trong dự thảo Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.