Dự kiến Quốc hội dành 3 ngày để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/4, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo thông lệ, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới chỉ thực hiện công tác kiện toàn nhân sự.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm triển khai phát sinh nhiều vấn đề nên Chính phủ đề nghị hoàn thiện một số luật, nghị quyết. Vậy nên, theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kéo dài thêm 1 tuần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Trong đợt 1 của kỳ họp, Quốc hội dành 3 ngày đầu tiên làm công tác nhân sự, 3 ngày tiếp theo sẽ bàn về luật và các nghị quyết. Sau đó, Quốc hội nghỉ 1 tuần, rồi tiếp tục họp đợt 2", Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sáng 5/4, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để bầu Trưởng đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên trù bị, thông qua phương án thực hiện chương trình công tác tổ chức, nhân sự.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phải chi tiết, kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rà soát kỹ các nội dung trước khi trình Quốc hội.

Về bố trí nội dung công tác lập pháp trong chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong điều kiện quỹ thời gian không nhiều, đề nghị đảm bảo chất lượng và tiến độ thông qua dự án luật, nghị quyết theo đúng chương trình kỳ họp.

Về việc trình bày tờ trình báo cáo giải trình tại các phiên họp trong chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan bám sát chương trình kỳ họp, phân công người có đủ thẩm quyền tham dự và trình bày tờ trình, báo cáo giải trình tại phiên họp của Quốc hội theo đúng quy định nội quy kỳ họp.

"Trong đó lưu ý đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ, người trình bày tờ trình báo cáo giải trình là thành viên Chính phủ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội, các bộ ngành, thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan để rà soát tổng thể đảm bảo chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo Quốc hội giao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại trước, trong và thời gian diễn ra kỳ họp. Giao Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt các công tác tại kỳ họp.

Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước. Gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.