Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thực hiện nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 2/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 1,5 ngày làm việc, Ủy ban đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp với nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Phiên họp thứ 56 cũng là phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong đó nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, quan trọng, phức tạp, góp phần vào thành công chung của Quốc hội khóa XV và sự phát triển của đất nước", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Ông trân trọng cảm ơn các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã luôn phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đến thời điểm này, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp sắp tới có ý nghĩa đặc biệt. Quốc hội sẽ quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước; kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm; kế hoạch ngân sách Nhà nước; kế hoạch tài chính trung hạn, vay trả nợ công 5 năm; các luật, nghị quyết...

Các nội dung trên đều được trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, trong khi thời gian kỳ họp không có nhiều.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tất cả các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, tranh thủ và tận dụng tối đa thời gian còn lại để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng tốt nhất, với sự thống nhất cao trước khi trình Quốc hội.

Ông lưu ý bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong xây dựng pháp luật, chú ý nhất là vấn đề chất lượng lập pháp. Cùng với đó, giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải đi vào những vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay để kiến nghị ngay với các cơ quan có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày khai mạc kỳ họp, với những nội dung được xem xét tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương có kết luận, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các nội dung; hoàn thành việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đại biểu Quốc hội trước khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các điều kiện bảo đảm phục vụ Kỳ họp thứ nhất, chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho đại biểu Quốc hội và cho thành công của kỳ họp.

"Mặc dù nhiệm kỳ khóa XV sắp kết thúc nhưng trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội vẫn còn rất lớn, từ nay cho đến khi Quốc hội bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiện toàn các cơ quan của Quốc hội khóa XVI, hoàn thành việc bàn giao giữa hai nhiệm kỳ", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, càng những ngày cuối nhiệm kỳ càng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, với Nhân dân, bảo đảm mọi công việc được thực hiện liên tục, thông suốt, không để khoảng trống, không để gián đoạn.