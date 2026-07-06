Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra vụ rừng phòng hộ bị ‘xẻ thịt’ và những cửa lò bí ẩn

(VTC News) -

Sau khi Báo Điện tử VTC News có bài phản ánh về việc hàng chục hecta rừng phòng hộ bị ‘xẻ thịt’ và những cửa lò bí ẩn tại Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh này đã có văn bản số 5971 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ,… yêu cầu kiểm tra, xử lý sai phạm (nếu có).

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin theo đúng quy định.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Điện tử VTC News phản ánh về việc rừng phòng hộ bị xâm hại và những cửa lò bí ẩn chưa được làm rõ. (Ảnh: Tiến Thắng)

Thực tế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ cũng đã tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát và đối chiếu hồ sơ quản lý rừng, đất lâm nghiệp tại tiểu khu 157, thuộc diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ nằm trên địa phận xã Thống Nhất ngay sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Kết quả rà soát, đoàn liên ngành phát hiện 2 hốc đất thuộc tiểu khu 157 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ quản lý và 2 hốc đất cũng thuộc tiểu khu 157 nhưng nằm trong diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã Thống Nhất quản lý.

Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, đoàn liên ngành của Quảng Ninh rà soát, xác định có 4 hốc đất rộng khoảng 2m thuộc khu vực rừng phòng hộ nhưng không rõ chiều sâu của những hốc này. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 4 hốc đất đã tồn tại từ lâu, mỗi hốc rộng khoảng 2m và chiều sâu không xác định được. Đoàn liên ngành cũng không phát hiện hoạt động san gạt, đổ thải, mở đường hoặc các hoạt động khác có dấu hiệu xâm lấn, tác động đến diện tích rừng, đất lâm nghiệp.

Tại các lô rừng có 4 hốc đất nói trên được xác định là rừng phòng hộ, hiện đang trồng lim xanh, keo và một số loại cây rừng khác.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh tình trạng hàng chục hecta rừng phòng hộ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ được giao quản lý bị xâm hại.

Dấu hiệu rừng phòng hộ bị xâm hại hiện rõ khi cùng một vị trí quả đồi nhưng có khu vực phủ xanh, có khu vực phải trồng mới lại từ đầu sau hàng chục năm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Dư luận đặt vấn đề việc vai trò, trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý rừng phòng hộ suốt 28 năm qua nhưng đến nay một diện tích lớn rừng phòng hộ vẫn phải trồng mới lại từ đầu. Bên cạnh đó, những cửa lò bí ẩn dù cơ quan chức năng đã đi kiểm tra thực tế nhưng vẫn chưa làm rõ đây là những “hốc đất” tự nhiên hay do ai đó tạo ra, bên trong có quặng khoáng sản gì và có bị thất thoát không.

Đặc biệt, dù từng có biên bản xác định trách nhiệm khi để rừng phòng hộ bị xâm hại thuộc về các ông Nguyễn Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ, ông Trần Đức Thuận, Phó Giám đốc và ông Nguyễn Bá Trượng, Đội trưởng Đội sản xuất Dương Huy là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý và bảo vệ rừng tại Tiểu khu 157 xã Hòa Bình (nay là xã Thống Nhất) nhưng đến nay chưa có quyết định xử lý kỷ luật cụ thể nào đối với những cán bộ phụ trách quản lý, để xảy ra tình trạng rừng phòng hộ được giao quản lý bị xâm hại trái phép.