Vi phạm quản lý đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, cựu cán bộ Hà Nội đối mặt án tù

Chiều 12/8, tại phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại huyện Sóc Sơn (cũ), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962) và Dương Đức Vượng (SN 1965, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn - cũ) mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, đại diện VKS đề nghị xử phạt các bị cáo Đỗ Văn Ba (SN 1984, cán bộ địa chính), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí - cũ) mức án 26 tháng tù treo đến 36 tháng tù về cùng tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, bị cáo An và Vượng có vai trò cao hơn 2 bị cáo còn lại. Trong đó, bị cáo An đóng vai trò cao nhất khi đã cho phép việc chuyển quyền sử dụng trái pháp luật đất rừng phòng hộ, đất không có sổ đỏ.

Trong vụ án này, ông Tạ Văn Viễn (SN 1968) là Chủ tịch UBND xã Minh Trí nhiệm kỳ 2011-2016 bị cho là đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chuyển quyền sử dụng 17.306,8m2 đất trái quy định của pháp luật cho 11 hộ dân. Tuy nhiên, sai phạm của ông này xảy ra từ năm 2013, đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngoài ra, ông Viễn còn thiếu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý, để các Phó Chủ tịch UBND xã lúc đó là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng ký xác nhận, chứng thực nhiều bộ hồ sơ xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất; dẫn đến tình trạng mua bán, chuyển nhượng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng, có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác định, các thửa đất trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sử hữu cho các hộ dân. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Buông lỏng quản lý

Trong vụ án này, một số cựu lãnh đạo UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ) bị xác định có sai phạm trong việc xác nhận, chứng thực 21 hồ sơ, cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái quy định. Nhưng sai phạm xảy ra từ năm 2014, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ).

Kết luận thanh tra cho rằng: “UBND các xã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng…”.

Vụ việc sau đó được chuyển sang công an để xử lý theo pháp luật. Kết quả điều tra cho thấy, từ 20/6/2008 - 22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã trên khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Nhưng các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương (khi đó là Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn An và Dương Đức Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là 445.254,75m².

Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều thứ 6 ngày 15/8.