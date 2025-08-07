Quảng Ninh yêu cầu lắp định vị hàng hải AIS trên tất cả tàu du lịch Vịnh Hạ Long

(VTC News) -

Ngày 7/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tất cả các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long phải hoàn thành lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS khi hoạt động trên biển, với thời hạn hoàn thành trước 15/8.

Trước đó vào ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Toàn bộ tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long sẽ phải lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS xong trước ngày 15/8.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, tín hiệu AIS trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai đang quản lý, đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch thì cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Ti Tốp, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS nhằm đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống bất lợi không may xảy ra trên biển.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh có trách nhiệm kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc trên tàu, đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.

Việc lắp đặt hệ thống thiết bị mới nhận được sự hưởng ứng của các chủ tàu du lịch nhằm đảm bảo an toàn hơn trong quá trình vận hành, khai thác.

Trước đây, thiết bị AIS được quy định lắp đặt trên các tàu du lịch chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên Vịnh Hạ Long đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này để tăng tính an toàn trong quá trình hoạt động.

Tính đến 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh đã được lắp đặt thiết bị AIS. Hệ thống này giúp tàu duy trì kết nối thông tin liên tục và không phụ thuộc vào sóng điện thoại.

Trước đó, để tăng cường đảm bảo an toàn và tạo niềm tin cho khách tham quan Vịnh Hạ Long, từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã bố trí tàu quân y cùng 2 xuồng cơ động để tuần tra hàng ngày trên Vịnh Hạ Long, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.