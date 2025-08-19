Nhan nhản bóng cười, shisha trong quán bar ở vùng biên Quảng Ninh

Việc vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên trong nhiều ngày có mặt tại các tụ điểm quán bar nói trên, phóng viên Báo Điện tử VTC News không thấy có cơ quan quản lý nào kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.