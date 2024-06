Xử lý loạt vũ trường trá hình, quán karaoke ngập bóng cười ở đảo Cát Bà

(VTC News) -

Tận thấy hàng loạt vũ trường trá hình, ngập bóng cười ở đảo Cát Bà.

Ngày 24/6, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng của huyện đã vào cuộc xử lý hàng loạt vũ trường trá hình, quán bar ngập bóng cười ở đảo Cát Bà mà VTC News phản ánh thời gian quan qua.

Cụ thể, lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra tạm giữ 2 bình khí N2O tại quán bar New one Club; 1 bình khí tại quán bar Hi Lounge; 2 bình khí tại quán bar Rose club.

Từng chùm bóng cười nhân viên của quán bar Rose club mang ra cho khách sử dụng.

Ngoài ra, ngày 15/6, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra quán karaoke Star (tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà) phát hiện 1 phòng hát đang hoạt động.

Tiếp đến ngày 16/6, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Marigold (tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà) phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động, thu giữ 3 bình khí N2O. Lực lượng chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý các cơ sở này theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện Cát Hải cũng sẽ có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke 2 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở không đủ điều kiện, vi phạm quy định pháp luật.

Tại quán bar The Big Man, một bình khí Dinitơ monoxit (N2O) dựng ở quầy thanh toán, thi thoảng nhân viên lại bơm bóng phát cho các "thượng đế".

Trước đó, ngày 6/5, lực lượng chức năng của huyện Cát Hải đã phát hiện và kiểm tra ô tô tải BKS 15C-40290 tại tổ dân phố 3 - thị trấn Cát Bà của Lê Thanh Tùng, thu giữ 25 bình kim loại kín nghi có chứa khí N2O. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ vì lợi nhuận đã cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh, vẫn tổ chức hoạt động lén lút khi không có lực lượng chức năng giám sát mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động; kinh doanh các nội dung ngoài danh mục được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Đặc biệt, hoạt động của loại hình quán bar hiện nay không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chưa được quy định trong các văn bản pháp luật, do đó khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương đối với loại hình này.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng huyện Cát Hải sẽ công khai danh sách các cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động, khuyến cáo trên hệ thống thông tin đại chúng cho nhân dân và du khách không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở dịch vụ đã bị đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hoặc tái phạm.

Trước đó, theo phản ánh của bạn đọc VTC News, thời gian gần đây, hàng loạt quán bar tại thị trấn Cát Bà thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh bóng cười bán cho "dân chơi". Bên cạnh đó, một số quán karaoke không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn mở cửa công khai.

Để xác minh rõ những phản ánh của bạn đọc, khoảng 23h30 ngày 8/6, PV VTC News đã mục sở thị những chốn ăn chơi như quán bar Rose Club, quán bar New One, quán bar The Big Man, quán karaoke Marigold...

Các cơ sở này đều có những dấu hiệu vi phạm về kinh doanh dịch vụ như cung cấp “bóng cười” cho khách, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động, hoạt động quá giờ quy định…

Ngay sau khi nhận được phản ánh của VTC News và thông tin phóng viên cung cấp, UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Đại diện UBND huyện Cát Hải cho biết, các quán bar nêu trên đều được cấp phép hoạt động. Thời gian qua, đội liên ngành của huyện cũng thường xuyên kiểm tra, tuy nhiên chưa phát hiện sai phạm.

Theo một cán bộ ngành văn hóa huyện Cát Hải, một số quán bar hoạt động theo kiểu vũ trường trá hình, trong đó có vũ công, DJ, "bóng cười". Các quán bar được cấp phép kinh doanh đồ uống, "không đơn vị nào cấp phép cho quán bar kinh doanh bóng cười", đại diện UBND huyện Cát Hải khẳng định.