Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Xử lý 'không có vùng cấm' tình trạng thực phẩm bẩn

Kết thúc phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 21/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng bày tỏ đồng tình với những lo ngại của đại biểu và cử tri về tình trạng thực phẩm bẩn diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hằng năm các cơ quan chức năng đã kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng triển khai nhiều chuyên án từ Trung ương đến địa phương nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026. Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng đề án, giao một cơ quan chủ trì quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm để đảm bảo hiệu quả.

“Hiện nay Chính phủ cũng đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời có những giải pháp để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chính đáng, các doanh nghiệp trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm bảo vệ sức khỏe của Nhân dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua công tác quản lý có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, dẫn đến tình trạng chồng chéo ở một số khâu, trong khi một số lĩnh vực lại còn khoảng trống. Do đó, việc giao một cơ quan chủ trì thống nhất được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Chính phủ cũng nhấn mạnh các giải pháp bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Song song đó, công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo sự tham gia của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Trọng tâm là đào tạo các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân.

Cùng với đó, đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho thế hệ trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa.