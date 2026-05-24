Phường lớn nhất Ninh Bình hoàn tất di dời dân khỏi 2 khu nhà cũ nguy hiểm

Ngày 24/5, UBND phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) cho biết hoàn thành việc di dời các hộ dân đang sinh sống tại hai khu nhà nguy hiểm số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ đến nơi ở mới theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Hai khu nhà trên là tài sản công, được xây dựng từ giai đoạn 1940-1954. Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm định xác định cả hai khu nhà đều ở mức nguy hiểm cấp D - cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Khu nhà cũ trên đường Hoàng Văn Thụ xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống.

Theo UBND phường Nam Định, phần lớn các hộ dân sinh sống tại đây là người cao tuổi, lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở khác.

Thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 8/5/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án di dời và hỗ trợ các hộ dân tại hai khu nhà, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình di chuyển.

UBND phường Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, niêm yết công khai phương án di dời; tổ chức các hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến nơi ở mới.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Đến ngày 24/5, toàn bộ 24 hộ dân với 71 nhân khẩu tại khu nhà 207 Hoàng Văn Thụ hoàn tất việc di dời. Tại khu nhà 181, lực lượng chức năng đã di dời 23/25 hộ với 59 nhân khẩu đến nơi ở mới an toàn.

Hai trường hợp còn lại gồm 1 hộ chuyển về sinh sống cùng con tại đường Hưng Yên, phường Nam Định; 1 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội hiện vắng mặt tại địa phương, gia đình đã phối hợp thu dọn tài sản và dự kiến sẽ được bố trí vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo phương án của tỉnh.

Sau khi hoàn tất việc di dời, Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình xác nhận không còn hộ dân sinh sống tại hai khu nhà nguy hiểm nói trên, đồng thời tiến hành khóa toàn bộ lối ra vào để phục vụ công tác quản lý và bảo đảm an toàn. Hệ thống điện, nước tại hai khu nhà cũng đã được ngừng cung cấp hoàn toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, UBND phường Nam Định đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân với mức 3 triệu đồng/hộ theo đúng phương án được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với một số trường hợp phát sinh do nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng sinh hoạt, người dân đã chủ động thuê nhà ở tạm. Hiện Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình đang phối hợp với UBND phường Nam Định rà soát hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng và UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.