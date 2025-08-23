Những điều cần lưu ý khi mua chung cư cũ để tránh rủi ro

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng tăng, nhiều người lựa chọn mua chung cư cũ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, việc sở hữu một căn hộ đã qua sử dụng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người mua thiếu kinh nghiệm. Để hạn chế những vấn đề phát sinh, cần lưu ý những điểm quan trọng dưới đây.

Kiểm tra pháp lý rõ ràng

Pháp lý là yếu tố ưu tiên hàng đầu khi mua nhà. Người mua cần chắc chắn căn hộ có sổ hồng hoặc sổ đỏ hợp pháp, không nằm trong diện tranh chấp hay thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, nên yêu cầu bên bán cung cấp hợp đồng mua bán gốc, biên lai phí bảo trì, phí quản lý và các giấy tờ liên quan. Việc đối chiếu thông tin trên giấy tờ với thực tế sẽ giúp tránh rủi ro bị lừa.

Đánh giá chất lượng công trình

Chung cư xây dựng lâu năm có thể gặp tình trạng xuống cấp như thấm nước, nứt tường, hệ thống điện - nước hỏng hóc...

Vì vậy, người mua nên trực tiếp khảo sát căn hộ và khu vực chung quanh, thậm chí có thể nhờ chuyên gia xây dựng đánh giá để đảm bảo an toàn. Tuổi thọ công trình cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng lâu dài.

Xem xét tiện ích và hạ tầng

Dù là chung cư cũ, nhưng nếu nằm ở vị trí thuận lợi, gần trường học, bệnh viện, chợ, giao thông dễ dàng thì vẫn giữ được giá trị.

Nên xem xét tiện ích và cơ sở hạ tầng khi mua chung cư cũ. (Ảnh: Tiền phong)

Ngoài ra, hệ thống quản lý, an ninh, vệ sinh, thang máy và khu vực sinh hoạt chung cần được kiểm tra kỹ. Một môi trường sống an toàn và tiện ích sẽ quyết định chất lượng cuộc sống hàng ngày của cư dân.

Vấn đề an ninh

Khi mua chung cư cũ, nên xem xét vấn đề an ninh, hệ thống thoát hiểm, báo cháy... Bởi, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của cư dân.

Kiểm tra diện tích thực so với trên giấy tờ

Khi đi xem chung cư cũ, người mua nên yêu cầu chủ căn hộ cho xem sổ đỏ, sau đó kiểm tra kỹ số liệu diện tích căn hộ trên sổ xem có trùng với diện tích thực tế hay không.

Nếu diện tích thực tế của căn hộ lớn hơn diện tích trên sổ đỏ, khi xảy ra tranh chấp, phần đất dư ra có thể bị lấy lại.

Chi phí phát sinh

Chung cư cũ thường đi kèm các khoản phí như bảo trì, quản lý, sửa chữa... Trong nhiều trường hợp, mức phí này cao hơn do tòa nhà đã xuống cấp.

Người mua cũng cần tính đến chi phí cải tạo, nâng cấp nội thất để căn hộ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dự trù tài chính kỹ lưỡng sẽ giúp tránh áp lực sau khi dọn về ở.