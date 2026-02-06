Cận cảnh loạt chung cư cũ ở Hà Nội sắp được kiểm định chất lượng

(VTC News) -

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 2.160 chung cư cũ cần được rà soát, cải tạo, trong đó nhiều khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 23 về kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định chất lượng các chung cư cũ tại 48 xã, phường có nhà chung cư cũ, làm cơ sở để triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn. Thành phố đồng thời yêu cầu các địa phương kịp thời đề xuất, tổ chức sửa chữa, gia cố, khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn công trình, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News tại khu tập thể Thành Công, phần lớn các tòa nhà được xây dựng trong giai đoạn 1979–1982, với hơn 60 khối nhà. Hiện nay, nhiều dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cụ thể, đơn nguyên 1 và 2 tòa nhà G6A được xác định xuống cấp mức độ D, trong đó khả năng chịu lực của kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã cắt toàn bộ điện, nước và quây tôn rào chắn khu vực tòa nhà nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và rủi ro sập đổ.

Bên trong khu tập thể G6A, toàn bộ các hộ dân đã được di dời.

Nhằm mở rộng diện tích sinh hoạt, nhiều hộ dân đã cơi nới “chuồng cọp”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến hành lang và lối thoát nạn.

Tương tự, tại khu tập thể Ngọc Khánh, công trình đã xuống cấp trầm trọng. Các hộ dân tại đơn nguyên 1 đã được di dời đến nơi ở mới, song vẫn còn nhiều hộ sinh sống tại đơn nguyên 2.

Kết cấu bên trong công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường bong tróc, sắt thép hoen gỉ.

Tình trạng tường bong tróc, trần nhà nứt vỡ, hệ thống điện nước chắp vá diễn ra phổ biến tại nhiều khu nhà.

Một người dân sinh sống tại đây cho biết, các hộ dân đều mong mỏi các cấp chính quyền sớm triển khai cải tạo, sửa chữa, nhằm bảo đảm an toàn, không còn đe dọa đến tính mạng người dân.

Đơn nguyên 3 khu tập thể C8 Giảng Võ cũng là một trong những công trình nhà tập thể xuống cấp, được xếp loại nguy hiểm cấp D.

Xung quanh đơn nguyên 3 khu tập thể C8 Giảng Võ đã được quây rào tôn và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Được biết, công trình được xây dựng từ năm 1979, gồm các dãy nhà cao 5 tầng, mỗi căn hộ có diện tích khoảng 30 m²; hầu hết các hộ gia đình đều lắp thêm “chuồng cọp” nhằm tăng diện tích sử dụng.

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021–2030. Theo đó, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố phấn đấu hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định thuộc diện phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở, với quy mô khoảng 1,5 triệu m² sàn, tương đương gần 20.000 căn hộ.

Hà Nội tiếp tục triển khai cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, đồng thời thực hiện với những khu chung cư khác đủ điều kiện, bảo đảm tính khả thi. Thành phố phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư trên địa bàn.