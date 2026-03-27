Phóng đại thực quản 150 lần, bác sĩ Bệnh viện K 'tóm gọn' ung thư từ sớm

Bệnh viện K vừa đưa vào ứng dụng hệ thống nội soi thế hệ mới cho phép phóng đại hình ảnh thực quản tới 150 lần, mở ra khả năng phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm - thời điểm việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Theo TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng, ung thư thực quản hiện nằm trong nhóm 15 loại ung thư thường gặp tại Việt Nam, với gần 3.700 ca mắc mới và hơn 3.400 ca tử vong mỗi năm.

Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển, xuất hiện các triệu chứng như nuốt vướng, nghẹn tăng dần, khàn tiếng… Khi đó, khối u thường đã xâm lấn, việc điều trị nhiều hạn chế.

Trong khi đó, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng bệnh cải thiện rõ rệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn sớm có thể vượt 90%.

Sử dụng thiết bị hiện đại tại Bệnh viện K đang tạo ra bước đột phá trong tầm soát và điều trị ung thư

Hệ thống nội soi EVIS X1 được trang bị tại Bệnh viện K cho phép phóng đại hình ảnh lên tới 150 lần, đồng thời ứng dụng công nghệ nhuộm màu bằng ánh sáng để làm nổi bật cấu trúc niêm mạc và hệ vi mạch. Nhờ đó, các bác sĩ có thể quan sát rõ những biến đổi rất nhỏ mà nội soi thông thường khó phát hiện.

Ung thư thực quản giai đoạn sớm thường chỉ khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, tổn thương nhỏ và màu sắc gần giống mô lành nên dễ bị bỏ sót. Việc “nhìn thấy” những thay đổi vi thế giúp bác sĩ phân biệt chính xác tổn thương lành tính hay ác tính ngay trong quá trình nội soi.

Không chỉ dừng ở chẩn đoán, công nghệ này còn cho phép can thiệp ngay bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc (ESD) – một kỹ thuật ít xâm lấn, giúp loại bỏ tổn thương sớm mà không cần phẫu thuật lớn.

Thực tế, một bệnh nhân 63 tuổi được phát hiện tổn thương phẳng kích thước 15mm trong lần khám định kỳ. Nhờ nội soi phóng đại, bác sĩ xác định đây là ung thư giai đoạn sớm và tiến hành can thiệp ESD, bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện sau 2 ngày.

Ngược lại, một trường hợp khác dù tổn thương nhỏ nhưng đã xâm lấn sâu hơn, không còn phù hợp với điều trị nội soi và phải chuyển sang phẫu thuật. Kết quả mô bệnh học sau đó xác nhận đánh giá ban đầu là chính xác.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ phóng đại cao kết hợp kinh nghiệm lâm sàng giúp bác sĩ đánh giá đúng giai đoạn bệnh, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh can thiệp không cần thiết.

Để phòng ngừa ung thư thực quản, người dân cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường rau xanh và duy trì lối sống lành mạnh.

Những người có yếu tố nguy cơ hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy bụng kéo dài… nên đi khám sớm để được tầm soát và phát hiện bệnh kịp thời.