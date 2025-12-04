Ứng dụng công nghệ nội soi thần kinh phẫu thuật u tuyến yên khổng lồ

(VTC News) -

Bệnh nhân N.T.P. (57 tuổi, ngụ Khánh Hoà) chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng đau, nhức đầu nhiều, suy tuyến yên, thị lực rất yếu, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay.

Bệnh nhân cho biết, đã đi khám và điều trị nhiều nơi suốt 10 năm vì mờ mắt kéo dài nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Tại khoa Ngoại thần kinh, kết quả chụp MRI ghi nhận người bệnh có u tuyến yên kích thước 56 mm – thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ (chỉ chiếm 10% trong tổng số các u tuyến yên), xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong.

Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc u tuyến yên khổng lồ bằng phương pháp nội soi hiện đại. (Ảnh: BVCC)

Đây là một dạng bệnh lý rất phức tạp, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu – thần kinh quan trọng và tỷ lệ lấy trọn u theo báo cáo y văn ghi nhận tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ chiếm từ 3 – 40%.

Trước tình trạng bệnh, ê-kíp điều trị đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi – xoang bướm bằng phương pháp phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K – ICG. Đây là phương pháp hiện đại lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

TS. BS Trần Thiện Khiêm, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Với trường hợp u khổng lồ như bệnh nhân này, yêu cầu quan trọng nhất là lấy được tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn cuống tuyến yên, tuyến yên lành và hệ thống mạch máu – thần kinh lân cận, đặc biệt là hai động mạch cảnh trong. Với hệ thống mới, khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG, mạch máu và các cấu trúc quan trọng sẽ hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên thuận lợi hơn trong từng thao tác”.

Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện.

TS BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý u sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Các khối u thường xâm lấn sâu, liên quan chặt chẽ đến nhiều cấu trúc mạch máu – thần kinh quan trọng như giao thoa thị giác, xoang hang và động mạch cảnh trong.

Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc này đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng. Chính vì vậy, khi đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K – ICG, khả năng quan sát trong phẫu trường đã có những thay đổi rõ rệt. Phẫu thuật viên có thể phân biệt ranh giới mô u – mô lành, cuống tuyến yên và mạch máu một cách sắc nét và khách quan hơn.

“Từ khi chính thức đưa vào hoạt động, Khoa đã áp dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG và điều trị thành công cho hơn 30 ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ, u sụn xương vùng dốc nền … giúp tăng tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật. Từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và kết quả phục hồi sau phẫu thuật của người bệnh được cải thiện rõ rệt”, Bác sĩ Bảo nói.