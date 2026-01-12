Lần đầu ở Việt Nam, bệnh viện TP.HCM mổ tim phức tạp bằng nội soi 3D

(VTC News) -

Bệnh nhân nữ (64 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức.

Siêu âm tim cho thấy hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời khảo sát mạch vành ghi nhận hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải.

Người bệnh từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực do ung thư bằng phương pháp xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức tiềm ẩn nguy cơ dính mô và khó kiểm soát phẫu trường. Vì vậy, ê kíp phẫu thuật cân nhắc lựa chọn phương pháp nội soi 3D nhằm giảm sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Ca phẫu thuật tim nội soi 3D phức tạp. (Ảnh: BVCC)

Theo TS BS. Phạm Trần Việt Chương – Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian.

“Điều này hỗ trợ đáng kể cho các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao, như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển – động mạch vành phải trong khoảng không gian hạn chế của phẫu thuật nội soi” bác sĩ Chương nói.

Trong suốt quá trình mổ, ê kíp phối hợp thực hiện hai nhiệm vụ bao gồm thay van động mạch chủ sinh học và bắc cầu mạch vành. Tổng thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và ngưng tim được kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở.

Thời điểm thả kẹp động mạch chủ, khi tim người bệnh đập lại tự nhiên, van hoạt động ổn định và dòng chảy cầu nối thông suốt, là dấu hiệu quan trọng ghi nhận sự ổn định của người bệnh trong cuộc mổ.

Sau 3 giờ kết thúc cuộc phẫu thuật, người bệnh được rút nội khí quản, ra khỏi hồi sức trong 24 giờ và không cần truyền máu. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu khoảng 60%, van hoạt động tốt, không rối loạn vận động vùng. Người bệnh có thể sớm vận động trở lại, ít đau và xuất viện sau năm ngày điều trị.

GS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết: “Kỹ thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn hỗ trợ điều trị người bệnh phù hợp trong các trường hợp được chỉ định. Việc áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, khi được cân nhắc đúng chỉ định và thực hiện với sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh”.