Phó Thủ tướng: Tìm mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi không được bỏ qua dấu hiệu nhỏ nào

(VTC News) -

Sáng 5/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia - cùng đoàn công tác tham dự lễ dâng hoa, dâng hương, lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Sau phần dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà động viên Đội K53 - lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng căn dặn các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vượt nắng thắng mưa”, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào trong quá trình tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác khai quật diễn ra hiệu quả; đồng thời yêu cầu các chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) ứng dụng đầy đủ khoa học, kỹ thuật vào phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - đợt khai quật lần này nhằm tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Khu vực tìm kiếm nằm dọc tuyến đường Trường Chinh (phường Kon Tum và phường Đăk Cấm) trải dài qua nhiều đoạn dân cư đông đúc, ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và tài sản của người dân. Tuy nhiên, sau quá trình vận động, giải thích và chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng, địa phương đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ người dân.

Bà Y Ngọc yêu cầu các lực lượng tham gia nhiệm vụ phải thực hiện đúng phương châm “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau”, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công và thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với các anh hùng liệt sĩ.

“Mỗi nhát cuốc cẩn trọng, mỗi tảng đất được lật lên hôm nay đều mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi di vật được tìm thấy là thêm một cơ hội để các anh được gọi đúng tên mình, được trở về trọn vẹn trong vòng tay quê hương và đồng đội”, bà Y Ngọc chia sẻ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ hôm qua (4/6), đơn vị phối hợp các chuyên gia thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) sử dụng thiết bị radar để khảo sát, tìm kiếm dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm).

Ông Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Khoa Vật lý - Địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết thiết bị radar hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ trở lại. Dữ liệu thu được sẽ tạo thành các lát cắt địa chất, giúp nhận diện cấu trúc và những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt.

"Công nghệ này từng được sử dụng trong dự án tìm kiếm liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Từ kết quả khảo sát bằng radar, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện một số hài cốt liệt sĩ tại đây. Gần đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng đã cử cán bộ cùng thiết bị radar đến hỗ trợ cơ quan chức năng TP.HCM thăm dò tại một khu vực nghi có mộ liệt sĩ", ông Cường nói.

Quét radar trên đường Trường Chinh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, cho biết việc sử dụng radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt. Từ các dấu hiệu này, nhóm sẽ phân tích, đối chiếu với tư liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng đã thu thập để khoanh vùng những vị trí nghi vấn, như rãnh nước hoặc rãnh chôn cất liệt sĩ.

Theo ông Thắng, công nghệ radar được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trong các lĩnh vực khảo cổ, địa chất, xây dựng và tìm kiếm các cấu trúc ngầm. Tại Việt Nam, thiết bị này cũng được ứng dụng trong một số cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nhưng chưa được triển khai rộng rãi.