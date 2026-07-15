Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án trường nội trú liên cấp ở biên giới TP Huế

(VTC News) -

Sáng 15/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới của TP Huế.

Báo cáo với đoàn công tác, chủ đầu tư cho biết các dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của Trường A Lưới 3 đạt khoảng 82%, Trường A Lưới 4 đạt 72%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới TP Huế. (Ảnh: Ngọc Minh)

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công nhiều mũi để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học mới 2026 – 2027.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND TP Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng các lực lượng liên quan trong việc khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng cho rằng, Huế là một trong những địa phương triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo thành phố đối với các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị TP Huế chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp. (Ảnh: Ngọc Minh)

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các công trình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại khu vực biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị TP Huế chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng cũng đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại TP Huế.

Đồng thời, tổ chức tập huấn về công tác quản lý và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để khi các trường đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân địa phương.