Công an Hà Nội thí điểm UAV giám sát trật tự đô thị

Chiều 23/4, Ban Chỉ đạo 57 Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 4/2026, Công an Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đơn vị được Văn phòng Bộ Công an xếp hạng nhóm xuất sắc, mức cao nhất trong đánh giá triển khai Nghị quyết 57 và Đề án 06.

Một trong những nội dung trọng tâm là phát triển hệ thống giám sát an ninh theo hướng số hóa và được triển khai đồng bộ trên nhiều không gian.

Dưới mặt đất, dự án lắp đặt 21.671 camera AI đang hình thành mạng lưới giám sát diện rộng. Trong khi ở trên không, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) đang hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt, dự kiến thí điểm tại các địa bàn trọng điểm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ nhằm phục vụ giám sát trật tự đô thị, nâng cao khả năng phản ứng nhanh.

Camera AI giám sát an ninh trật tự đường phố Hà Nội.

Bên cạnh đầu tư từ ngân sách, Công an TP Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp. Đến nay, 487 doanh nghiệp, tổ chức đã đồng ý chia sẻ dữ liệu camera về Trung tâm Thông tin chỉ huy; trong đó, 130 camera đã được tích hợp, hiển thị trực tiếp trên ứng dụng iHanoi để người dân cùng giám sát.

Công an Hà Nội cũng đang hoàn thiện “bộ não” số Hanoi Smart Police tích hợp bản đồ NDAMaps, hướng tới trở thành trung tâm quản lý, giám sát trực quan.

Một số công cụ công nghệ đã được đưa vào sử dụng như phần mềm quản lý văn bản, chatbot AI hỗ trợ tra cứu nghiệp vụ và hệ thống camera nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh.

Trong năm 2026, đơn vị bố trí hơn 86 tỷ đồng để triển khai 15 giải pháp chuyển đổi số trọng điểm, đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án đô thị thông minh Hà Nội với sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Công an Hà Nội dự kiến thí điểm UAV giám sát trật tự đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như hệ thống camera AI, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm dữ liệu tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng; đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, hoàn thiện dữ liệu bản đồ số để đưa hệ thống Hanoi Smart Police vào vận hành trong quý II/2026.

Lực lượng công an cũng sẽ thí điểm xử lý tài liệu trên thiết bị không dây tích hợp AI, nhằm giảm áp lực hồ sơ giấy và nâng cao hiệu quả công việc. Công tác số hóa tài liệu tiếp tục được triển khai đồng bộ, bảo đảm dữ liệu liên thông giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục vận động doanh nghiệp và người dân tham gia chia sẻ dữ liệu camera, mở rộng mạng lưới giám sát an ninh trên địa bàn.

Theo lãnh đạo đơn vị, việc kết hợp giữa hạ tầng công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Thủ đô an toàn và hiện đại.