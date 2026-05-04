Người dân xúm vào nâng xe buýt, cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe

(VTC News) -

Khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt tuyến 48 mang biển số 29E-208.XX đi trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương).

Khi qua khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), xe buýt va chạm với xe máy do một người phụ nữ cầm lái.

Người dân nâng xe buýt cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Cú va chạm khiến xe máy và bị cuốn vào gầm xe buýt, nữ tài xế mắc kẹt và bị thương.

Nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cử cán bộ tới hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe.

Bước đầu xác định nạn nhân bị gãy chân, gãy xương bả vai, gãy xương chậu và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tới khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng kỳ năm 2025, số tai nạn giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.

Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ; đường sắt ghi nhận 1 vụ làm 1 người chết. Trong khi đó, đường thủy nội địa không ghi nhận sự cố.

Trên lĩnh vực đường bộ, công an các địa phương phát hiện và xử lý hơn 53.900 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tạm giữ 277 ô tô, 13.033 xe máy và 1.048 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.479 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp.

Các vi phạm phổ biến gồm: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn với 11.411 trường hợp; chạy quá tốc độ 13.390 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp; sử dụng điện thoại khi lái xe 395 trường hợp; vi phạm về tải trọng, kích thước phương tiện và các lỗi khác.