Phát hiện cơ sở tiêm filler ‘chui’ trong hẻm ở TP.HCM

Ngày 26/3, Sở Y tế TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng công an kiểm tra một địa chỉ nghi vấn trên địa bàn. Kết quả cho thấy đây không phải là cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép; người trực tiếp thực hiện dịch vụ cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Cơ sở thẩm mỹ bị phạt. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Trước đó, theo phản ánh, một phụ nữ được giới thiệu đến căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) để tiêm filler. Sau khi thực hiện, nạn nhân bị sưng, tê cứng vùng mặt, không thể liên hệ với người tiêm nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, người liên quan thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện nhiều trường hợp tương tự trước đó.

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Sở Y tế cũng yêu cầu chủ địa điểm không để xảy ra việc sử dụng nhà ở cho các hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Theo Sở Y tế TP.HCM, vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ các cơ sở “thẩm mỹ chui”, đặc biệt với những thủ thuật xâm lấn như tiêm filler khi do người không có chuyên môn thực hiện, trong điều kiện không đảm bảo vô trùng và thiếu khả năng xử trí biến chứng.

Người sử dụng dịch vụ có thể đối mặt với nhiều rủi ro như sưng đau, nhiễm trùng, tắc mạch, hoại tử, thậm chí ảnh hưởng thị lực nếu không được can thiệp kịp thời.

Cơ quan này khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép; người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp; tránh sử dụng dịch vụ tại các địa điểm không rõ ràng như nhà riêng hoặc cơ sở không có bảng hiệu.

Đồng thời, người dân cần chủ động tra cứu thông tin cơ sở và nhân sự trước khi sử dụng dịch vụ, cũng như phản ánh các hành vi vi phạm qua các kênh chính thức để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.