Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được cấp phép hoạt động

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Y tế về việc cấp phép hoạt động với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, ngành y tế cùng các đối tác, chuyên gia trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ.

Theo đại diện bệnh viện, trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện, Dr.Hải Lê đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Việc được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chuyên môn theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hiện bệnh viện được tổ chức với 8 khoa, phòng chuyên môn, bao gồm các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phẫu thuật - gây mê hồi sức, da liễu, dược cùng các bộ phận quản lý chất lượng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Toàn bộ hệ thống phòng khám, phòng mổ, khu điều trị và hậu phẫu đã được thẩm định trước khi được cấp phép hoạt động.

Hệ thống phòng mổ được xây dựng theo nguyên tắc vô khuẩn một chiều; khu gây mê hồi sức và hồi tỉnh được bố trí riêng biệt; quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn phẫu thuật được thiết lập chặt chẽ. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tạo hình và gây mê hồi sức được kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch, Tổng Giám đốc bệnh viện cho biết trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, việc vận hành theo mô hình bệnh viện chuyên khoa sẽ góp phần tạo dựng niềm tin và minh bạch hóa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Việc thành lập bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là cam kết dài hạn trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chuyên môn trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Theo ông, thẩm mỹ không chỉ là nhu cầu làm đẹp mà còn là một lĩnh vực y khoa đòi hỏi quy trình chặt chẽ, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm nghề nghiệp cao.

Bệnh viện định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột gồm an toàn, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hướng tới mô hình vận hành tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Trong khuôn khổ sự kiện, bệnh viện cũng thực hiện ký kết và chuyển giao hệ thống thiết bị phẫu thuật, công nghệ cao từ các đối tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực điều trị.