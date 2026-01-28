Thủ tướng: Chuẩn bị tốt Tuần lễ cấp cao APEC để quảng bá hình ảnh Việt Nam

Chiều nay (28/1), tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, để rà soát việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 thời gian qua, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Bộ máy tổ chức của Ủy ban đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động nền nếp, gồm 5 tiểu ban: Tiểu ban nội dung, vật chất - hậu cần, an ninh - y tế, tuyên truyền - văn hóa, lễ tân và Ban Thư ký APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ủy ban và các tiểu ban đã tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế để chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; xây dựng dự thảo lịch các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC bao gồm hoạt động cấp cao, cấp Bộ trưởng, quan chức cấp cao; lên ý tưởng cho các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng bộ nhận diện; xây dựng, hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong các hoạt động của năm APEC 2027.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ủy ban và lãnh đạo các ngành, địa phương, cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, từ nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, nhân lực, các kế hoạch lễ tân, an ninh, y tế... sẵn sàng cho triển khai trong năm 2027. Trước mắt là hoàn thành đề án tổng thể về năm APEC 2027 và các đề án triển khai từng nhóm công tác để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng lộ trình đề ra.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt; là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới.

Đồng thời tạo đòn bẩy phát triển mạnh mẽ Phú Quốc, An Giang, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Uỷ ban Quốc gia APEC 2027 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cho rằng việc tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của An Giang, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu.

Đánh giá việc ra đời và đi vào hoạt động nền nếp của 5 tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu ủy ban, các tiểu ban hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả; quán triệt mục tiêu tổ chức hội nghị ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội.

Ủy ban Quốc gia cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện, rà soát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hàng quý. Kiện toàn Ủy ban phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Xây dựng Đề án tổng thể báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để các tiểu ban làm cơ sở triển khai các công việc cụ thể.

Về chủ đề, thông điệp của hội nghị, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu thành tố: đoàn kết, phát triển bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh an toàn, khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nhân dân là trung tâm, chủ thể... trên cơ sở đó dự báo đến năm 2027 để đưa vào chủ đề, thông điệp.

Chủ đề, thông điệp phải tập hợp lực lượng, thể hiện được tầm trí tuệ, thể hiện vai trò, tầm quan trọng của đất nước ta trong tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cùng với chủ đề của hội nghị cấp cao, có các chủ đề cho các hội nghị đa phương với các nước APEC, hội nghị Ủy ban với các nước APEC, với mục tiêu là phải ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả, tối ưu hóa.

Theo Thủ tướng, cùng với Hội nghị Cấp cao APEC, phải có các hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, quan chức cấp cao phù hợp, mang tính thời sự.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt Tuần lễ cấp cao APEC để quảng bá hình ảnh Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Hội nghị cấp bộ trưởng chuẩn bị kỹ càng, như hội nghị bộ trưởng về văn hoá, hội nghị là dịp quốc tế hóa bản sắc văn hoá. Kết hợp hài hoà Hội nghị Cấp cao của ASEAN và APEC và các hội nghị khác. Bên cạnh đó, việc chọn địa điểm tổ chức mang tính văn hoá để quảng bá du lịch. Những nơi có di sản văn hoá nên tổ chức. Tổ chức ở Đặc khu Phú Quốc hội nghị cấp cao thì có hội nghị để quảng bá trước", Thủ tướng cho biết.

Về cơ sở hạ tầng, Thủ tướng chỉ rõ phải đầu tư với tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ APEC mà góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước. Lưu ý việc xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về logo, bộ nhận diện, website của hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị, đề xuất với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 khẩn trương hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 đảm bảo tính tổng thể, bao trùm, bao quát, song ngắn gọn, sắc sảo. Đi kèm theo các phụ lục tham khảo, hoàn thành trong tháng 3/2026 để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, Thủ tướng cho rằng phải tận dụng tối đa cơ hội tổ chức Hội nghị để quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự cường, độc lập, tự chủ, hoà bình, văn minh, văn hiến, hiếu khách, chu đáo, và chân thành.