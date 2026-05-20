Doanh nghiệp Hàn Quốc đổ vốn mạnh vào AI, chip bán dẫn tại Việt Nam

Tại Diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP.HCM – Hàn Quốc năm 2026, tổ chức chiều 20/5, bà Mai Phong Lan, Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể - Sở Tài chính TP.HCM, cho biết xu hướng hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc thể hiện sự chuyển dịch chiến lược của dòng vốn, hướng tới kỷ nguyên kinh tế số và công nghệ cao.

Nếu như trước đây, dòng vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào sản xuất công nghiệp và gia công chế biến, thì nay 2 nước đang cùng hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, tài chính số, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, và chuỗi cung ứng công nghệ tương lai.

Dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp hàn Quốc - Việt Nam hiện chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghệ cao, tài chính số, năng lượng tái tạo...

Tính đến hết quý I/2026, Hàn Quốc dẫn đầu đầu tư tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án (tổng vốn 98,9 tỷ USD, chiếm khoảng 18% FDI). Riêng TP.HCM ghi nhận 3.349 dự án hiệu lực, với tổng vốn 15,7 tỷ USD.

Trong giai đoạn mới, TP.HCM kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào 4 trụ cột chính.

Thứ nhất, hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, tập trung lĩnh vực Hàn Quốc có kinh nghiệm phát triển là ngân hàng số, fintech, thị trường vốn, quản trị tài chính hiện đại, và đổi mới công nghệ tài chính.

Trong lĩnh vực hệ sinh thái AI và bán dẫn, sản xuất chip, TP.HCM mong muốn mở rộng hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp Hàn Quốc trong nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển trung tâm R&D và xây dựng hệ sinh thái công nghệ đổi mới sáng tạo.

"Hiện chúng tôi cũng kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, các dự án nghiên cứu phát triển - đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo… tại các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn TP.HCM", bà Phong Lan cho biết.

TP.HCM mời doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, các dự án đô thị thông minh, các khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, Châu Đức...

Hai trụ cột tiếp theo là phát triển hệ sinh thái startup và quỹ đầu tư mạo hiểm; hợp tác phát triển đô thị thông minh cùng tăng trưởng xanh.

Theo bà Phong Lan, trong khi Hàn Quốc là một trong những quốc gia có hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh tại châu Á, thì TP.HCM đang là trung tâm startup năng động nhất Việt Nam. Hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trong đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ startup công nghệ, kết nối đổi mới sáng tạo, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và hợp tác doanh nghiệp – viện nghiên cứu – trường đại học.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối khu trung tâm với Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Bàu Bàng - Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu, các đô thị ven biển, ven sông Sài Gòn theo hướng thông minh, tích hợp hạ tầng số, giao thông thông minh, dữ liệu đô thị, năng lượng xanh và quản trị số, làm nền tảng cho quản lý vùng hiệu quả, hiện đại. Đây là linh vực rất cần các nhà đầu tư có nghiệm cùng hợp tác phát triển.

Các dự án quy mô lớn TP.HCM kêu gọi đầu tư như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ diện tích 3.808,6 ha, Cảng Tổng hợp Long Sơn, 8 dự án điện gió ngoài khơi tổng công suất 15.000MW; nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn, các khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, Châu Đức 1-2-3 diện tích gần 3.200ha, khu công nghiệp – đô thị Phú Mỹ 650ha...

Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ tại phường Tân Phước dự kiến hơn 3.800 ha, là chủ trương cụ thể hóa Nghị quyết 98 sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025.

Ông Bok Dug-gyou, đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho biết Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng của toàn cầu.

Với khối lượng vốn FDI lớn từ Hàn Quốc, cùng sự gia nhập của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá.

Ông cũng cho rằng tỷ lệ nội địa hóa đang là “dư địa vàng” cho các doanh nghiệp công nghiệp bước vào chuỗi giá trị. Bởi doanh nghiệp Hàn Quốc không đầu tư đơn lẻ mà còn hình thành các chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Như dệt may có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động. Hay điện tử, hệ sinh thái của Samsung Electronics đã kéo theo hơn 1.000 doanh nghiệp vệ tinh, trong khi LG Electronics cũng có 35 doanh nghiệp phụ trợ đi kèm.

Ngành công nghiệp ô tô cũng ghi nhận sự hiện diện của Hyundai với liên doanh sản xuất 80.000 đơn vị/năm; KIA với 50.000 đơn vị/năm, cùng hơn 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ đã gia nhập thị trường trong 5 năm qua...

Các doanh nghiệp cũng đa dạng hóa lĩnh vực rót vốn. Nguồn vốn đang chảy mạnh vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Như Hyosung đã đầu tư 2,9 tỷ USD vào 5 nhà máy; POSCO đầu tư 2,2 tỷ USD vào 4 nhà máy. Doosan cũng đã thiết lập các cơ sở sản xuất quan trọng tại miền Trung.

Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được quy hoạch tại phường Tân Phước, dự kiến có 3 khu chức năng chính Đầu mối giao thông vận tải: bao gồm hệ thống cảng biển hiện hữu, bến cảng container Cái Mép Hạ (thượng lưu và hạ lưu), cảng bến thủy nội địa. Đặc biệt là Ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Kho bãi logistics và công nghiệp: bao gồm Khu nam Khu công nghiệp Cái Mép và Trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Công nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ: chú trọng đến quy hoạch khu dự trữ xanh và tín chỉ carbon rừng.