Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Trần Thùy Linh (26 tuổi), quê Hưng Yên từng đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2021, Linh tốt nghiệp sớm một năm và trở thành thủ khoa đầu ra của trường.

Trần Thùy Linh tốt nghiệp Tiến sĩ sau 3,5 năm (Ảnh: NVCC)

Trở thành thủ khoa xuất sắc của thủ đô, Thùy Linh được đặc cách học tiến sĩ nhờ thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu. Cô là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước đến nay và hoàn thành luận án xuất sắc.

Thừa nhận bản thân còn khá trẻ khi bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh, Linh cho biết từng có lúc lo lắng và thiếu tự tin về năng lực của mình.

“Cả kiến thức lẫn kinh nghiệm nghiên cứu của em khi đó đều non trẻ, nhưng em đã ‘về đích’ nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm của GS.TS Đỗ Đức Bình, các thầy cô Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, cùng toàn thể giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân”, Linh chia sẻ.

Thời điểm cầm trên tay "đứa con tinh thần" luận án được hội đồng công nhận sau bao khó khăn, Thùy Linh gọi đó là "quả ngọt'' của hạnh phúc. Việc bảo vệ thành công luận án và nhận tấm bằng tiến sĩ là dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình nghiên cứu gian nan nhưng vô cùng tự hào của cô gái trẻ.

Thùy Linh từng là thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp sớm 1 năm (Ảnh: NVCC)

Linh nhớ lại buổi học đầu tiên của lớp học tiến sĩ, thầy giáo nói: "Luận án tốt nhất là luận án được hoàn thành đúng thời hạn”. Từ lời nhắc đó, Linh nhận ra việc bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ không phải điểm đến cuối cùng, mà mới là điểm khởi đầu của con đường nghiên cứu độc lập. Một luận án vẫn sẽ tồn tại hạn chế và được đánh giá “đạt” khi đáp ứng được các yêu cầu cơ bản theo quy định đề ra, thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn. Đây là nền tảng để phát triển những nghiên cứu chuyên sâu, giá trị hơn sau này.

Linh chia sẻ, lúc mới bắt tay vào nghiên cứu, không biết sẽ đi thế nào và có theo đuổi đến cùng được không. Hành trình học thuật này là "bài toán" vô cùng thử thách. Nhớ lời dặn của thầy hướng dẫn "Cứ đi rồi sẽ đến", Linh quyết tâm phải tiến lên, không bỏ cuộc. Bằng sự kiên định, nỗ lực, Linh chăm chút, hoàn thành từng mục của luận án để kịp tiến độ, với tinh thần cầu thị và kỷ luật cao nhất.

Niềm vui lớn nhất trong quá trình nghiên cứu của Thùy Linh là chứng kiến luận án tiến bộ hơn sau những buổi góp ý.

Trần Thùy Linh đang công tác tại Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Linh là tác giả chính của 2 bài báo khoa học thuộc khung điểm tối đa Hội đồng Giáo sư Nhà nước, cùng nhiều công trình nghiên cứu, đề tài cấp bộ, cấp trường và báo cáo tại hội thảo quốc tế.

Bên cạnh đó, cô còn là nhà nghiên cứu trẻ được nhận học bổng VinIF năm 2024 dành cho Nghiên cứu sinh xuất sắc, đạt giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và danh hiệu Sinh viên 5 tốt Thủ đô.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ, Thùy Linh còn đạt nhiều thành tích nổi bật về nghiên cứu khoa học (Ảnh: NVCC)

Là người trực tiếp hướng dẫn Thùy Linh, GS.TS Đỗ Đức Bình nhận xét cô là một trong những nghiên cứu sinh trẻ và xuất sắc nhất ông từng giảng dạy. “Linh tự giác cao, làm nghiên cứu nghiêm túc, có lúc tôi đề nghị lùi tiến độ để giảm bớt áp lực, nhưng em vẫn mong được sửa bài và hoàn thiện đúng thời hạn đã đề ra”, giáo sư Bình nói.

Linh là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước đến nay, đồng thời hoàn thành chương trình chỉ trong 3,5 năm - thành tích “hiếm có”.

Hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ, nhưng với Thùy Linh, đây mới chỉ là điểm khởi đầu trên hành trình trở thành nhà nghiên cứu độc lập.

“Nếu trước đây trong quá trình học, em luôn nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ thầy hướng dẫn, thì bây giờ phải tự tìm tòi, chịu trách nhiệm cho con đường nghiên cứu của mình. Dẫu khó khăn, đây sẽ là nền tảng để phát triển những nghiên cứu chuyên sâu, có giá trị hơn nữa", tân tiến sĩ thổ lộ.