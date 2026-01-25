Đại học Kinh tế Quốc dân công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

(VTC News) -

Sáng 25/1, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ khởi động chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập và công bố bộ nhận diện thương hiệu mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của NEU được xây dựng với định hướng hiện đại, đồng bộ và giàu bản sắc, phản ánh rõ nét tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của đại học trong giai đoạn phát triển mới.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống nhận diện mang tính hình ảnh, bộ nhận diện còn mang thông điệp truyền thông về giá trị cốt lõi, lời hứa thương hiệu và khẳng định tầm nhìn vươn tâm quốc tế của Đại học, có thể được ứng dụng linh hoạt và nhất quán trong mọi hoạt động đào tạo, quản lý, truyền thông và hợp tác của NEU.

Tại bộ nhận diện thương hiệu mới, logo giữ nguyên bố cục biểu tượng bản đồ, bánh răng, sách mở - thể hiện vai trò NEU trong đào tạo chất lượng cao, gắn với sự phát triển bền vững.

Về màu sắc, vẫn dựa trên 5 màu chủ đạo (xanh lam, đỏ, vàng, trắng, xám), nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại - sang trọng - dễ ứng dụng hơn, phù hợp với tinh thần đổi mới và nhu cầu truyền thông đa nền tảng ngày nay.

Bộ nhận diện mới sử dụng font chữ hiện đại không chân, dễ đọc trên màn hình điện tử cũng như trên các ấn phẩm truyền thông. Font chữ được lựa chọn dựa trên hình dạng vuông vắn, sẽ phù hợp cho cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ, khi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu, NEU lựa chọn làm mới mình từ chính nền tảng giá trị đã được khẳng định.

Bộ nhận diện thương hiệu mới được công bố hôm nay không phải là sự thay đổi đơn thuần về hình thức, mà là sự tái khẳng định tầm nhìn phát triển của NEU trong giai đoạn mới - hiện đại hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, nhưng vẫn kế thừa trọn vẹn những giá trị đã làm nên bản sắc NEU suốt 70 năm qua.

"Bộ nhận diện thương hiệu mới ra mắt hôm nay cũng là lời cam kết của Nhà trường khi bước vào dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển: cam kết về chất lượng đào tạo, uy tín học thuật, tinh thần không ngừng đổi mới, và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới", PGS.TS Bùi Huy Nhượng khẳng định.

Theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng, thương hiệu không chỉ được nhận diện bằng biểu trưng hay màu sắc, thương hiệu được khẳng định bằng hành động, bằng chất lượng và bằng niềm tin của xã hội.

Do đó, ông mong muốn và kêu gọi mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên NEU sẽ là một đại sứ thương hiệu, cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm giá trị của thương hiệu Đại học Kinh tế Quốc dân trong học thuật, trong cộng đồng và trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện nghi thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới.

Lãnh đạo nhà trường nêu rõ, việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cũng là dấu mốc quan trọng khởi động cho chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm Đại học Kinh tế Quốc dân - một chuỗi các hoạt động nhằm lan tỏa giá trị tri thức và gắn kết cộng đồng NEU qua nhiều thế hệ trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

"Hôm nay, chúng ta công bố một hình ảnh mới; nhưng trên hết, đó là sự chung tay và quyết tâm hiện thực hóa tinh thần 'Đổi mới sáng tạo - Khát vọng vươn xa', để Đại học Kinh tế Quốc dân ở dấu mốc 70 năm tuổi tiếp tục xứng đáng là trung tâm tri thức, đổi mới và trách nhiệm xã hội hàng đầu của đất nước", PGS.TS Bùi Huy Nhượng phát biểu.