Ông Trump thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo này trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 22/10 và nói rằng hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​ở Hungary "không phù hợp".

“Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi”, ông Trump nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tổ chức cuộc đàm phán với Moskva trong tương lai. "Nhưng chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tương lai", ông Trump nói thêm.

Thông tin trên được công bố ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, do "thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình". Những lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như công ty con của hai công ty này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận ông không chắc liệu lệnh trừng phạt mới có thay đổi lập trường của Nga về xung đột Ukraine hay không.

"Hy vọng ông Putin sẽ biết điều và hy vọng Tổng thống Ukraine cũng sẽ biết điều. Cần có hai người để nhảy tango", ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, điện Kremlin thông tin lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga vừa tiến hành cuộc thử nghiệm dưới sự giám sát của Tổng thống Putin vào ngày 22/10.

Ông Putin phát biểu trong cuộc họp video với quan chức quân sự cấp cao rằng: "Hôm nay, chúng tôi đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân đã được lên kế hoạch - tôi muốn nhấn mạnh là đã được lên kế hoạch".

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm cuộc tập trận có sự tham gia của cả ba thành phần của bộ ba hạt nhân: đất liền, biển và không quân.

Những video do kênh truyền hình quân sự nhà nước Zvezda chia sẻ cho thấy cảnh phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc nước Nga và tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Bryansk ở biển Barents. Máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS cũng bắn tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Điện Kremlin cho biết cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự cũng như kỹ năng tác chiến của đội ngũ nhân viên, đồng thời khẳng định mọi mục tiêu đều đạt được.

Nga thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu như một phần của năng lực răn đe hạt nhân. Trong cuộc tập trận tương tự hồi tháng 10 năm ngoái, ông Putin tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của Nga "cho phép đạt mục tiêu răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng hạt nhân cũng như cán cân sức mạnh toàn cầu".