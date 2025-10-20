Ông Trump kêu gọi Ukraine sớm đạt thỏa thuận với Nga

(VTC News) -

Theo Reuters, trong cuộc họp hôm 17/10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga, khiến phái đoàn Ukraine thất vọng.

Ông Trump từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev và nói ông đang cân nhắc đảm bảo an ninh cho cả Ukraine lẫn Nga – phát biểu khiến phía Ukraine “khó hiểu”, theo hai nguồn tin giấu tên am hiểu cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc gặp, ông Trump công khai kêu gọi ngừng bắn tại các vị trí hiện nay, và ông Zelensky cũng tỏ ý ủng hộ trong phát biểu sau đó. Một nguồn tin cho biết ông Trump đã đưa ra đề xuất này sau khi ông Zelensky khẳng định sẽ không tự nguyện nhượng lãnh thổ cho Moskva.

“Cuộc họp kết thúc khi ông Trump nhấn mạnh cần đạt một ‘thỏa thuận ngay tại đường phân định hiện nay’”, nguồn tin nói. Dù không phải là “thảm họa”, cuộc gặp vẫn là một thất vọng lớn với Kiev, khi ông Zelensky kỳ vọng thuyết phục được ông Trump cung cấp vũ khí tầm xa.

Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chối bình luận. Nội dung cuộc họp được tiết lộ đầu tiên bởi Financial Times.

Trong những tuần gần đây, ông Trump có dấu hiệu chuyển từ ủng hộ hòa đàm sang ủng hộ hoàn toàn Ukraine, song cuộc họp hôm 17/10 cho thấy ông có thể quay lại thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng, dù Kiev phản đối.

Các quan chức Mỹ được cho là đề xuất trao đổi lãnh thổ giữa hai nước – ý tưởng ông Trump từng ủng hộ. Một nguồn tin cho biết thông điệp của ông Trump trong cuộc họp là nếu Ukraine không đạt được thỏa thuận, nước này có thể chịu nguy cơ "bị đóng băng và bị hủy diệt”. Một nguồn khác phủ nhận Trump nói cụm từ “bị hủy diệt”, song xác nhận ông nhiều lần dùng lời lẽ gay gắt.

Hai nguồn tin cho rằng lập trường của ông Trump bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi hôm 16/10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Putin gợi ý một thỏa thuận trao đổi lãnh thổ: Ukraine sẽ nhượng Donetsk và Luhansk để đổi lấy một phần Zaporizhzhia và Kherson.

Ukraine phản đối, cho rằng Donetsk và Luhansk có giá trị chiến lược lớn; mất hai vùng này sẽ khiến họ “dễ tổn thương và chẳng khác nào tự sát”.

Nguồn tin cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là người tích cực thúc đẩy Kiev chấp thuận đề xuất, lập luận rằng hai khu vực trên có cộng đồng nói tiếng Nga đông đảo.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump tiết lộ sẽ gặp ông Putin tại Budapest. Điện Kremlin xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sẽ gặp trong những ngày tới để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska hồi tháng 8 không đạt được đột phá nào.