Cuộc gặp Ngoại trưởng Nga - Mỹ bị hoãn, hội nghị Putin - Trump nguy cơ sụp đổ

(VTC News) -

Ngày 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh mới sẽ diễn ra giữa hai nước sẽ diễn ra. Nhưng trước tiên, họ nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp giữa các cố vấn cấp cao vào tuần này.

"Cuộc họp đầu tiên của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio chủ trì cùng với một số người khác sẽ được chỉ định", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, đại diện Nhà Trắng nói với CNN rằng cuộc gặp sơ bộ giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bị hoãn, ít nhất trong thời điểm hiện tại.

Lý do cụ thể khiến cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Lavrov bị hoãn chưa được công bố. Tuy nhiên, CNN dẫn lời nguồn tin giấu tên đưa tin vấn đề này liên quan tới quan điểm rất khác biệt giữa ngoại trưởng Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, ngày 23/10 được xem là thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Nga - Mỹ. Sự kiện nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp mới giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại thủ đô Budapest của Hungary.

Hôm 20/10, ông Rubio và ông Lavrov vẫn thực hiện cuộc điện đàm và thảo luận về những bước tiếp theo sau cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Putin về khả năng chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin: "Ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp sắp tới như một cơ hội để Moskva và Washington hợp tác nhằm thúc đẩy giải pháp lâu dài trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump".

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết sau cuộc gọi này, nhiều quan chức tin rằng lập trường của Nga về cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa thay đổi đủ nhiều.