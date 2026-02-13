CEO Ford: Xe Trung Quốc là ẩn số đe dọa các tên tuổi lớn

(VTC News) -

Tổng Giám đốc Ford, ông Jim Farley, cảnh báo rằng sự kết hợp giữa năng lực sản xuất chi phí thấp và nhu cầu nội địa suy yếu tại Trung Quốc đang trở thành một "ẩn số" có thể thách thức các hãng xe lâu đời trên toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, ông Farley cho biết tình trạng dư thừa công suất và lợi thế định giá của các nhà sản xuất Trung Quốc có thể châm ngòi cho làn sóng xuất khẩu mạnh mẽ hơn nữa, buộc các hãng phương Tây phải tái cấu trúc căn bản chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh.

Ông dẫn chứng thị trường nội địa Trung Quốc giảm 25% so với cùng kỳ trong tháng 1/2026 như một tín hiệu cho thấy áp lực xuất khẩu sẽ gia tăng khi các hãng xe tìm đầu ra cho lượng sản xuất dư thừa.

"Tôi luôn tự hỏi: người Trung Quốc sẽ thay đổi cuộc chơi như thế nào với lợi thế định giá này?", ông Farley nói. "Trong bối cảnh cạnh tranh quá mức và được trợ cấp như hiện nay, chúng tôi buộc phải chuẩn bị cấu trúc chi phí cho phù hợp với thực tế giá bán đó".

Ông Jim Farley, CEO Ford. (Ảnh: Reuters)

Ông Farley được xem là một trong số ít lãnh đạo hãng xe phương Tây thường xuyên công khai đánh giá cao, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa mang tính sống còn từ các hãng xe Trung Quốc. Ông nhiều lần ca ngợi một số tên tuổi như Xiaomi - hãng smartphone lấn sân sang ô tô.

Năm ngoái, ông Farley thừa nhận đã nhập khẩu một chiếc sedan điện Xiaomi SU7 về Mỹ để sử dụng cá nhân.

"Tôi thực sự ấn tượng với Xiaomi. Không khó hiểu vì sao họ thành công - họ giống như Apple của Trung Quốc", ông Farley chia sẻ với báo La Nación (Argentina).

Ông cho biết trải nghiệm kỹ thuật số, nhận diện khuôn mặt và trợ lý AI trên xe khiến SU7 mang lại cảm giác "như một chiếc Porsche Taycan". Tuy nhiên, khác với Taycan có giá khởi điểm khoảng 99.500 USD tại Mỹ, SU7 chỉ từ khoảng 30.400 USD.

CEO Ford cũng từng nhấn mạnh với Financial Times rằng lợi thế hiện tại của các hãng Trung Quốc đến từ sự hỗ trợ chính sách và trợ cấp mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông không cho rằng các hãng phương Tây cần đến chủ nghĩa bảo hộ hay cứu trợ tài chính. Thay vào đó, điều họ cần là "một khung kế hoạch 10 năm thực tế và ổn định".

Đầu tháng 2, Ford bác bỏ thông tin từ Financial Times về việc hãng đang đàm phán sơ bộ với Xiaomi để sản xuất xe điện tại Mỹ. Hai bên đều khẳng định không có kế hoạch bán xe Xiaomi tại Mỹ.

Một tuần sau đó, Reuters đưa tin Ford có các cuộc thảo luận sâu hơn với Geely về khả năng sử dụng nhà máy Valencia (Tây Ban Nha) - hiện hoạt động dưới công suất - để sản xuất xe Trung Quốc cho thị trường châu Âu.

Geely từ chối bình luận, còn Ford cho biết hãng "thường xuyên thảo luận với nhiều công ty" nhưng không xác nhận chi tiết.

Nhà máy sản xuất mẫu bán tải thuần điện Ford F-150 Lightning. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc, Ford chuẩn bị tung ra mẫu bán tải điện giá khoảng 30.000 USD vào năm 2027, xây dựng trên nền tảng EV phổ quát hoàn toàn mới tại nhà máy Louisville (Mỹ) sau khi được nâng cấp.

Mẫu xe cỡ trung này áp dụng quy trình sản xuất đơn giản hóa, bao gồm công nghệ đúc nguyên khối để giảm số lượng linh kiện và chi phí, nhắm tới phân khúc 30.000 - 35.000 USD đầy tiềm năng lợi nhuận.