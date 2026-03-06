06/03/2026 21:23:00 +07:00

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội

(VTC News) -

Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phương tiện hư hỏng, xe máy nằm la liệt trên đường.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 1

Khoảng 18h45 ngày 6/3, trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến một số người bị thương.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 2

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 (chưa xác định người điều khiển) khi di chuyển trên phố Nguyễn Chánh đã va chạm với nhiều ô tô và xe máy đang lưu thông trên đường.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 3

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 20h cùng ngày, tại hiện trường ít nhất 7 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm 5 ô tô và 2 xe máy.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 4

Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm rải rác trên mặt đường.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 5

Theo chia sẻ của người dân có mặt tại hiện trường, vụ va chạm khiến ít nhất 4 người bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 6
Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 7

Nhiều xe máy đổ ngã, nằm la liệt trên mặt đường

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 8

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 9

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm tránh ùn tắc.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 10

Cơ quan chức năng cũng lấy lời khai, xác minh các phương tiện liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 11

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế liên quan vụ va chạm.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 12

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ tai nạn.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội - 13

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Viên Minh
