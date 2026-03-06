Hiện trường ngổn ngang sau vụ ô tô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội

Khoảng 18h45 ngày 6/3, trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến một số người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 (chưa xác định người điều khiển) khi di chuyển trên phố Nguyễn Chánh đã va chạm với nhiều ô tô và xe máy đang lưu thông trên đường.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 20h cùng ngày, tại hiện trường ít nhất 7 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm 5 ô tô và 2 xe máy.
Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm rải rác trên mặt đường.
Theo chia sẻ của người dân có mặt tại hiện trường, vụ va chạm khiến ít nhất 4 người bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu
Nhiều xe máy đổ ngã, nằm la liệt trên mặt đường
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm tránh ùn tắc.
Cơ quan chức năng cũng lấy lời khai, xác minh các phương tiện liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế liên quan vụ va chạm.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ tai nạn.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
