Ô tô điện sắp ra mắt Việt Nam: Tháo pin như xe máy, rẻ hơn Honda SH

Mẫu ô tô điện siêu nhỏ (microcar) của TMT Motors - Nano S05 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026. Với mức giá khởi điểm từ 148 triệu đồng, mẫu xe thậm chí thấp hơn giá bán của một số dòng xe máy tay ga cao cấp hiện nay, hứa hẹn trở thành lựa chọn thay thế xe máy tại các đô thị lớn.

Mẫu ô tô điện siêu nhỏ Nano S05. (Ảnh: TMT Motors)

Nano S05 là sản phẩm do TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của mẫu Silence S04 từ châu Âu. Để phù hợp với môi trường giao thông và khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, xe được tinh chỉnh về khả năng vận hành cũng như một số linh kiện.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nano S05 nằm ở hệ thống năng lượng. Xe có hai tùy chọn là pin cố định và pin tháo rời. Với phiên bản pin tháo rời, người dùng có thể nhấc khối pin ra ngoài chỉ trong khoảng 15 giây để mang vào nhà hoặc văn phòng sạc trực tiếp bằng nguồn điện dân dụng 220V.

Đây là giải pháp tối ưu cho những người sử dụng sống tại các khu chung cư hoặc khu vực chưa có hệ thống trạm sạc công cộng đồng bộ.

Với chiều dài chỉ hơn 2,2 m, mẫu xe này có kích thước nhỏ gọn nhất thị trường. (Ảnh: TMT Motors)

Về thông số kỹ thuật, xe sở hữu kích thước siêu nhỏ gọn với chiều dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm. Kích thước này giúp xe di chuyển linh hoạt trong các ngõ hẹp, dễ dàng tìm chỗ đỗ hơn so với các dòng ô tô truyền thống. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, dải đèn định vị ban ngày và bộ mâm kích thước 13 inch.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản, tập trung vào các tiện ích cơ bản.

Không gian nội thất được thiết kế tối giản cho hai người ngồi. Bảng điều khiển trung tâm là màn hình 5 inch hiển thị các thông tin về tốc độ, chế độ lái và dung lượng pin. Dù không có màn hình giải trí đa phương tiện, xe vẫn đảm bảo các tiện nghi cơ bản như điều hòa không khí, kính chỉnh điện, cổng sạc USB và giá đỡ điện thoại di động.

Về khả năng vận hành, phiên bản pin cố định có phạm vi di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản pin tháo rời cung cấp quãng đường di chuyển từ 75 km đến 150 km tùy theo cấu hình lựa chọn. Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 85 km/giờ, phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố.

Sự xuất hiện của Nano S05 được kỳ vọng sẽ mở ra một phân khúc phương tiện hoàn toàn mới tại Việt Nam. Với mức chi phí sở hữu thấp và tính tiện dụng cao trong việc sạc pin, mẫu xe này hướng tới tệp khách hàng phổ thông đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển an toàn và tránh được mưa nắng thay cho xe máy.