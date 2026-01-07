(VTC News) -

Sức hút lớn nhất của Xiaomi SU7 đời 2026 nằm ở khả năng vận hành bền bỉ trên những hành trình dài. Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, phiên bản Pro giờ đây có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 902 km sau một lần sạc đầy.

Đây là con số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc, giúp giải quyết triệt để rào cản tâm lý về việc hết pin giữa chừng của người dùng xe điện.

Bên cạnh đó, biến thể cao cấp nhất mang tên SU7 Max cũng gây kinh ngạc khi tích hợp nền tảng điện áp tiệm cận 900V. Công nghệ này cho phép SU7 nạp năng lượng cực nhanh, chỉ cần 15 phút sạc là xe có thể chạy thêm quãng đường khoảng 670 km, tương đương thời gian một lần nghỉ chân ngắn trên cao tốc.

Với hệ kiến trúc điện áp 900V trên bản Max, người dùng chỉ mất 15 phút sạc để có thêm hơn 500 km hành trình. (Ảnh: Xiaomi)

Toàn bộ các phiên bản trong dải sản phẩm mới đều được đồng bộ hóa sức mạnh thông qua khối động cơ V6s Plus thế hệ mới. Trong khi các bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 320 mã lực thì bản hiệu suất cao SU7 Max có khả năng sản sinh tới 690 mã lực.

Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh với bánh sau rộng hơn bánh trước, đi kèm kẹp phanh bốn piston tiêu chuẩn nhằm tối ưu độ bám đường cũng như khả năng kiểm soát tốc độ.

Xiaomi cũng thể hiện sự hào phóng khi biến những tính năng vốn chỉ có trên xe sang thành trang bị cơ bản. Hệ thống treo khí nén buồng đôi kết hợp giảm chấn CDC cùng cảm biến LIDAR hiện đại giờ đây xuất hiện trên mọi phiên bản.

Sức mạnh xử lý của hệ thống tự lái cũng được nâng lên mức 700 TOPS (TOPS: đơn vị đo hiệu suất chip AI, tương đương 700 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), giúp xe nhận diện và phản ứng linh hoạt hơn trong các tình huống giao thông phức tạp.

Xiaomi SU7 2026 với màu xanh Capri Blue hoàn toàn mới. (Ảnh: Xiaomi)

Tại thị trường nội địa, mẫu xe điện của Xiaomi đang được mở cổng đặt hàng với mức giá khởi điểm từ 229.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 865 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Biến thể cao cấp nhất SU7 Max có giá niêm yết 309.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng).

Mức giá này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh, dù đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm nhờ hàng loạt công nghệ đắt giá được bổ sung. Theo dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 4 năm nay.

Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp 2026 được xem là đòn đánh trực diện vào các dòng xe thuần điện truyền thống, củng cố vị thế của Xiaomi trong cuộc đua xe thông minh trên toàn cầu.