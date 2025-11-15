Hướng dẫn toàn diện cho người dùng chuẩn bị 'lên đời' ô tô điện

(VTC News) -

Khi xe điện (EV - Electric Vehicle) đang dần chiếm lĩnh thị trường toàn cầu, người tiêu dùng Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới dòng xe thân thiện với môi trường này. Tuy nhiên, việc lựa chọn, mua hay thuê một chiếc xe điện lại có nhiều khác biệt so với xe xăng truyền thống.

Dưới đây là những lưu ý người dùng nên quan tâm khi chuyển sang mua xe ô tô điện.

Xu hướng xe điện bùng nổ tại Việt Nam

Giai đoạn 2024–2026 đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện tại Việt Nam khi ngày càng nhiều hãng tham gia thị trường, từ VinFast, Hyundai, Kia cho đến BYD, MG hay Wuling. Mức giá trải dài từ 300 triệu tới hơn 1 tỷ đồng giúp EV đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu: Xe con, xe gia đình 5 chỗ hay SUV cỡ trung.

Xe điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam. (Ảnh: Car and Driver)

Có ba lợi thế rõ rệt khiến xe điện ngày càng phổ biến. Trước hết, chi phí sạc điện thấp hơn nhiều so với đổ xăng. Một lần sạc đầy cho xe đô thị như VinFast VF e34 chỉ khoảng 120.000–140.000 đồng cho quãng đường 250–300 km, rẻ hơn tới 70% so với chi phí nhiên liệu của xe xăng. Ngoài ra, xe điện có cấu trúc đơn giản, ít chi tiết cơ khí, không cần thay dầu hay bảo dưỡng nhiều, giúp chi phí chăm sóc định kỳ giảm 30–40%.

Cuối cùng, xe điện mang lại trải nghiệm lái êm ái, không rung giật, khả năng tăng tốc nhanh và trang bị công nghệ hiện đại là ưu điểm khiến nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang EV, đặc biệt trong các đô thị đông đúc.

Mua đứt, thuê pin hay leasing: Người dùng nên chọn gì? Khác với thị trường quốc tế, Việt Nam có thêm hình thức thuê pin, bên cạnh mua thẳng hoặc thuê xe - leasing. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc, tùy theo thói quen sử dụng và tài chính của từng người.

Các trạm sạc cho xe ô tô điện đã xuất hiện nhiều nhưng chưa phổ biến. (Ảnh: Car and Driver)

Với hình thức mua đứt cả xe lẫn pin, người dùng sẽ phải trả giá cao hơn từ 60–90 triệu đồng nhưng đảm bảo quyền sở hữu trọn vẹn. Mô hình này phù hợp với người muốn giữ xe lâu dài và ít quan tâm đến việc công nghệ pin thế hệ mới ra đời.

Ngược lại, thuê pin giúp giảm giá mua ban đầu và giảm rủi ro. Với xe Vinfast, người dùng chỉ trả phí thuê hàng tháng (từ 900.000 đến 3,2 triệu đồng tùy mẫu), hãng cam kết thay pin nếu dung lượng giảm dưới 70%. Điều này đặc biệt phù hợp với người thường xuyên đổi xe trong 3–5 năm hoặc lo ngại về độ bền pin.

Hình thức leasing – thuê xe dài hạn đang được một số doanh nghiệp triển khai. Hình thức này sẽ giảm gánh nặng tài chính ban đầu và giúp người dùng dễ dàng nâng cấp lên mẫu EV mới hơn khi công nghệ thay đổi quá nhanh. Đây là hình thức hợp lý với doanh nghiệp hoặc người thích trải nghiệm xe mới liên tục.

Đâu là thời điểm vàng để mua xe điện?

Từ năm 2022, Chính phủ áp dụng chính sách miễn lệ phí trước bạ 100% cho ô tô điện trong 3 năm đầu và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Điều này giúp người mua xe điện tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ví dụ, xe có giá niêm yết 800 triệu đồng sẽ tiết kiệm ngay 80 triệu đồng tiền trước bạ khi chọn xe điện thay vì xe xăng. Ngoài ra, nhiều hãng xe đang áp dụng ưu đãi mạnh: Giảm giá, hỗ trợ đăng ký, tặng bộ sạc hoặc gói thuê pin. Việc cạnh tranh giữa BYD, VinFast, MG, Hyundai… cũng khiến giá xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Mức thuế dành cho xe ô tô điện có nhiều ưu đãi hơn xe ô tô xăng. (Ảnh: Car and Driver)

Chi phí sạc cũng là lợi thế. Sạc tại nhà chỉ 2.000–3.500 đồng/kWh, tương đương 100.000–150.000 đồng cho 300 km – chỉ bằng 1/3 chi phí của xe xăng.

Chú ý về Tài chính và bảo hiểm

Về tài chính, xe điện được các ngân hàng hỗ trợ vay với hạn mức tương đương xe xăng, lên tới 70–85% giá trị xe, thời gian vay có thể kéo dài tới 8 năm. Tuy nhiên, do chi phí sửa chữa hệ thống điện và thay pin cao hơn, bảo hiểm dành cho xe điện thường đắt hơn 5–15%.

Bù lại, nhiều công ty bảo hiểm đang giới thiệu gói chuyên biệt cho EV với quyền lợi như hỗ trợ sạc di động, cứu hộ trạm sạc, bảo hiểm pin – giúp người dùng yên tâm hơn.

Những lưu ý quan trọng khi lần đầu mua xe điện

Trước khi “xuống tiền” cho một chiếc EV, người dùng Việt cần xác định khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Nếu sống tại căn hộ hoặc khu vực không có chỗ lắp sạc tại nhà, hãy kiểm tra bản đồ trạm sạc công cộng của VinFast, EV One, hoặc các dự án đang mở rộng của BYD và MG.

Chi phí sạc cho xe ô tô điện thấp hơn xe ô tô xăng. (Ảnh: Car and Driver)

Khả năng lắp sạc tại nhà cũng rất quan trọng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi. Ngoài ra, người mua cần đánh giá quãng đường di chuyển hằng ngày. Với người thường đi dưới 50 km/ngày, EV là lựa chọn tối ưu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên quá lo lắng về việc chai pin. Công nghệ pin LFP và NMC hiện nay có tuổi thọ khoảng 8–10 năm, tương đương 2.000–3.000 chu kỳ sạc, đủ dùng cho hầu hết nhu cầu của người Việt.

Với sự bùng nổ của sản phẩm, ưu đãi hàng trăm triệu đồng, chi phí vận hành thấp và hạ tầng sạc ngày càng phát triển, 2 năm tới được xem là thời điểm lý tưởng để người Việt “lên đời” xe điện. Sự đa dạng lựa chọn từ bình dân đến cao cấp giúp EV không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành lựa chọn thực tế, tiết kiệm và bền vững.