Nữ sinh Hà Nội đỗ cùng lúc 5 suất chuyên lớp 10 danh giá

(VTC News) -

Trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, Phạm Mai Dung, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), trở thành gương mặt gây chú ý khi xuất sắc giành 5 suất trúng tuyển vào các lớp chuyên thuộc 4 trường THPT danh giá nhất thủ đô.

Nữ sinh đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ở môn tiếng Anh, em ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Sư phạm và nhận học bổng bán phần của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Bên cạnh thành tích ở các lớp chuyên, Mai Dung còn đạt 28,75/30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội với điểm tiếng Anh 10, Toán 9,75 và Ngữ văn 9. Em trúng tuyển Trường THPT Kim Liên - một trong những trường điểm chuẩn cao nhất thành phố năm nay.

Nhớ lại thời khắc tra cứu kết quả, Mai Dung cho biết cảm xúc lớn nhất không phải là bất ngờ mà là sự nhẹ nhõm sau chặng đường dài nỗ lực.

“Điều em vui nhất không phải là đỗ bao nhiêu trường chuyên, mà là nhìn thấy những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua thực sự mang lại kết quả”, nữ sinh nói.

Phạm Mai Dung, nữ sinh đỗ 5 nguyện vọng của 4 trường chuyên Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Với Dung, ký ức đáng nhớ nhất là những phút giây hồi hộp chờ kết quả và những lời chúc mừng liên tục từ gia đình, thầy cô, bạn bè ngay sau đó.

Đằng sau thành tích đặc biệt này là một học sinh không tự giới hạn bản thân trong một lĩnh vực duy nhất. Trong khi nhiều thí sinh thường tập trung toàn bộ thời gian cho một môn chuyên, Mai Dung lựa chọn chinh phục đồng thời cả Văn và tiếng Anh. Hai môn học tưởng chừng khác biệt nhưng lại có nhiều điểm tương đồng về tư duy.

“Cả Văn và tiếng Anh đều đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích và diễn đạt. Em luôn cố gắng xây dựng nền tảng thật vững trước khi học nâng cao. Quan trọng hơn, em không muốn giới hạn bản thân trong một lựa chọn mà muốn thử sức với những mục tiêu khó hơn”, Dung nói.

Trong quá trình ôn thi, thử thách lớn nhất với em là bài toán thời gian khi phải cân bằng giữa nhiều môn học cùng lúc.

Có những giai đoạn khối lượng kiến thức tăng cao, kết quả học tập chưa đạt như mong muốn khiến nữ sinh không tránh khỏi áp lực. Để vượt qua, em xây dựng kế hoạch học tập theo từng giai đoạn, phân chia mục tiêu cụ thể và duy trì lịch sinh hoạt ổn định.

“Em nghĩ sự kiên trì và kỷ luật là hai yếu tố giúp mình giữ được phong độ. Thành tích không đến từ những ngày học quá sức mà đến từ việc cố gắng đều đặn mỗi ngày”, em chia sẻ.

Nói về phương pháp học, Mai Dung luôn ưu tiên việc hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng. Em thường xuyên ghi chép lại những lỗi sai để rút kinh nghiệm, đồng thời chủ động tìm hiểu những nội dung chưa nắm chắc và trao đổi thêm với thầy cô, gia đình.

Bên cạnh việc học, nữ sinh vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động cá nhân để giữ tinh thần thoải mái. Theo em, hiệu quả học tập lâu dài chỉ có thể được duy trì khi có sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống.

Sau khi cân nhắc các lựa chọn, Mai Dung quyết định theo học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong ba năm tới, em mong muốn tiếp tục phát triển thế mạnh học thuật, tham gia các cuộc thi, chương trình ngoại khóa và những dự án có ích cho cộng đồng.

Xa hơn, nữ sinh hy vọng có cơ hội du học để tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế và mở rộng hiểu biết của bản thân.

“Đỗ trường chuyên là cột mốc đáng nhớ nhưng không phải đích đến cuối cùng. Em muốn tiếp tục học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Dung nói.

Nhìn lại hành trình của con gái, chị Vũ Thị Thanh Hoa cho biết điều khiến gia đình tự hào nhất không phải là số lượng trường chuyên mà Mai Dung trúng tuyển, mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ và tính cách.

“Mai Dung là cô bé sống rất tình cảm, luôn yêu thương và quan tâm đến gia đình. Con sớm xác định được mục tiêu của mình, và khi đặt ra mục tiêu thì luôn quyết tâm theo đuổi đến cùng”, chị Hoa chia sẻ.

Điều chị tự hào về con không phải là những tấm giấy báo đỗ, mà là việc con đã học được cách kiên trì với mục tiêu và không bỏ cuộc trước khó khăn.