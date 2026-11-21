(VTC News) -

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước căn phòng có 4 cánh cửa đang mở. Mỗi cánh cửa đều ẩn chứa những hiểm nguy khiến bạn phải cân nhắc trước khi lựa chọn.

Cánh cửa thứ nhất mở ra một vùng nước rộng lớn, nơi có những con cá piranha hung dữ đang bơi lội. Đây là loài cá nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn và khả năng tấn công con mồi.

Cánh cửa thứ hai dẫn đến một căn phòng có nhiều dây điện bị đứt, lủng lẳng từ trần nhà. Đáng sợ hơn, nước đang tràn trên sàn, khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ điện giật nếu chạm phải nguồn điện.

Cánh cửa nào an toàn nhất để đi qua? (Ảnh: Brightside)

Cánh cửa thứ ba có một ninja mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm sắc bén. Người này đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và có thể tấn công bất cứ ai bước vào.

Trong khi đó, cánh cửa cuối cùng dẫn ra một vùng đất khô cằn, nơi một con cá sấu khổng lồ đang há chiếc miệng đầy răng nhọn như chờ đợi con mồi.

Cả bốn lựa chọn đều có vẻ nguy hiểm và không dễ dàng tìm được lối đi an toàn. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ từng chi tiết trong bức tranh và suy nghĩ theo hướng logic, bạn có thể phát hiện ra một manh mối quan trọng.

Thử thách này không chỉ kiểm tra khả năng quan sát mà còn đòi hỏi người chơi phải biết phân tích tình huống, tránh đưa ra quyết định vội vàng.

Vậy theo bạn, cánh cửa nào là lựa chọn an toàn nhất để đi qua? Hãy chia sẻ đáp án và lý giải của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ mang đến những thử thách thú vị giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.