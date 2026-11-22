(VTC News) -

Nhìn vào bức tranh, bạn sẽ bắt gặp hàng loạt tình huống quen thuộc: người tất bật chăm con, người đau đầu vì công việc, người lo chuyện mua sắm hay phải tự tay sửa chữa mọi thứ.

Vậy theo bạn, đâu mới là nơi khiến đàn ông cảm thấy khổ nhất? Hãy quan sát thật kỹ các chi tiết và chọn đáp án mà bạn cho là hợp lý nhất nhé.

Nơi nào trên Trái Đất khiến đàn ông khổ nhất? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.