(VTC News) -

Biển số xe máy, ô tô 5 số chắc hẳn đã quá quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ trên biển số mà không phải ai cũng từng để ý, đó chính là dấu chấm nằm giữa hai nhóm số.

Chẳng hạn, với biển số 29-A1 123.45, dãy số được ngăn cách bởi một dấu chấm thay vì viết liền thành 12345. Điều này khiến không ít người tò mò về mục đích thực sự của ký hiệu tưởng chừng đơn giản này.

Liệu dấu chấm chỉ giúp biển số trông dễ nhìn hơn hay còn mang một ý nghĩa riêng trong quy định đăng ký, quản lý phương tiện? Hãy thử quan sát thật kỹ và chọn đáp án mà bạn cho là chính xác nhất.

Dấu chấm ở giữa biển số xe 5 số dùng để làm gì? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.