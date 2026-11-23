(VTC News) -

Trong xã hội phong kiến, vua là người đứng đầu đất nước, nắm giữ quyền lực tối cao. Những người trong hoàng tộc cũng có tôn xưng và cách xưng hô riêng, thể hiện địa vị, thứ bậc cũng như lễ nghi trong cung đình.

Hoàng hậu là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong hậu cung, giữ vị trí chính thất của nhà vua. Tùy theo từng triều đại và quy định cung đình, cách gọi dành cho hoàng hậu có thể mang những sắc thái trang trọng khác nhau.

Vua gọi hoàng hậu bằng gì? (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, câu đố hôm nay không đơn thuần kiểm tra kiến thức lịch sử mà còn thử thách khả năng liên tưởng và tư duy ngôn ngữ của người chơi.

Thử vận dụng trí tưởng tượng và sự nhanh nhạy để giải mã câu đố thú vị này. Đừng vội đưa ra đáp án khi chưa suy nghĩ kỹ, bởi đôi khi lời giải lại đơn giản hơn những gì chúng ta hình dung.

Theo bạn, vua gọi hoàng hậu bằng gì? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

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