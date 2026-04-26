Nổ súng tại tiệc chiêu đãi phóng viên: Tổng thống Trump thoát hiểm

Tổng thống Trump được đưa ra khỏi sân khấu một cách khẩn cấp. (Video: X)

Theo CNN, tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton hôm 25/4, các đặc vũ bất ngờ hét lên "có tiếng súng nổ". Tổng thống Donald Trump nhanh chóng được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu.

Phó Tổng thống JD Vance và các thành viên nội các của ông Trump cùng những người cũng có mặt tại bữa tiệc được đưa ra ngoài vội vã. CNN thông tin thêm ông Trump an toàn và các thành viên nội các khác cũng ổn.

Theo nguồn tin, đặc vụ Mỹ thông báo qua bộ đàm rằng một tay súng bị bắt giữ ngay sau khi sự việc.

Ông Donald Trump cùng vợ dự tiệc chiêu đãi tại Nhà trắng. (Ảnh: AP)

Nhân viên an ninh tại Nhà trắng phản ứng khi nghe tiếng súng. (Ảnh: AP)

Ông Anthony Guglielmi, người phát ngôn Mật vụ Mỹ xác nhận tình trạng của ông Trump sau khi xảy ra vụ nổ súng. "Tổng thống và Đệ nhất phu nhân cùng tất cả những người được bảo vệ đều an toàn", thông báo đề cập.

Thông báo từ Mật vụ Mỹ về vụ nổ súng.

Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ gây rối an ninh tại bữa tiệc tối của phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ. Đồng thời ông ca ngợi lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng kịp thời của họ.

“Một buổi tối khá ấn tượng ở Washington, Lực lượng Mật vụ Mỹ và cảnh sát làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ xả súng bị bắt giữ và tôi đề nghị chúng ta ‘Cứ để buổi tiệc tiếp tục', nhưng hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật”, ông Trump đăng trên Truth Social.

Theo Fox News, Tổng thống Trump không hề rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc tối dành cho phóng viên Nhà Trắng. Ông ở gần đó sau sự cố an ninh gây gián đoạn ngắn ngủi của sự kiện.

Những người tham dự từ bàn chủ tọa cũng được di chuyển xuống cuối hành lang trong khi nhân viên an ninh xác định xem có mối đe dọa nào khác hay không. Các quan chức sau đó cho biết hiện không có mối đe dọa nào đang diễn ra và tòa nhà không cần phải sơ tán.

Các nhân viên đang sắp xếp lại bàn chủ tọa để chuẩn bị cho bữa tối tiếp tục.

Lực lượng an ninh lập tức che chắn cho vợ chồng ông Trump. (Ảnh: AP)

Theo AP, khách sạn Hilton vẫn mở cửa đón khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng. Lực lượng an ninh chủ yếu tập trung tại khu vực diễn ra bữa tiệc hơn là toàn bộ khách sạn, với rất ít sự kiểm tra đối với những người không tham dự bữa tối.

Tổng thống Trump cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo từ phòng họp báo của Nhà Trắng trong khoảng 30 phút nữa, xác nhận rằng đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống Mỹ và tất cả thành viên nội các đều "trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo".

ÔngTrump cũng thông tin sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày tới.

Ông Trump được sơ tán khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)